Glauber Ramos não é mais técnico do Gama; saiba possível substituto

Glauber Ramos não é mais técnico do Gama. Conforme anunciado pelo Gama através das próprias redes sociais nesta segunda-feira (24), o treinador candango deixou o comando do Periquito e "não é mais treinador da equipe principal".

Nascido na própria região administrativa da cidade que dá nome ao clube, Glauber não resistiu ao resultado mais recente vivido pelo alviverde. No último domingo (23), o time do Bezerrão acabou derrotado pelo arquirrival Brasiliense por 2 x 0, no estádio Serejão. O confronto foi válido pela oitava rodada da primeira fase do Candangão 2025. Deu, ademais, não apenas a liderança ao Jacaré, como a classificação antecipada às semifinais.

"É mais fácil eu sair do que qualificar o elenco, principalmente com atacantes. Todos viram o volume de jogo da nossa equipe. Apesar disso, não transformávamos em bolas na rede", disse Glauber, ao Correio. "Saio chateado, pois tenho 68,75% de aproveitamento. Perdemos para o atual campeão e, inclusive, jogamos melhor do que eles (Ceilândia, na sétima rodada). Agora, perdi o clássico em dois erros individuais, que caíram na minha conta. Faz parte", lamentou.

Glauber encerrou a terceira passagem dele pelo clube. Esta, porém, foi a primeira como líder do comando técnico do plantel principal. Em 2025, esteve à frente da equipe em oito oportunidades. Destas, venceu cinco, empatou uma e perdeu outras duas. Soma, portanto, aproveitamento de 68,75%, assim como citado pelo próprio. O treinador já havia passado pelo clube nas funções de auxiliar técnico, tanto da primeira equipe, quanto dos esquadrões sub-19 e sub-20.

Glauber Ramos, aliás, não é o primeiro técnico a deixar o cargo após um revés para o Jacaré. No começo de fevereiro, depois de acabar eliminado pelo time amarelo na segunda fase da Copa Verde, Paulinho Kobayashi acabou desligado da mesma função no Capital. Agora, mais uma vítima originada pelo mesmo contexto.

Veja, abaixo, o anúncio da demissão do treinador:

Substituto à vista

Já há, no entanto, um nome como substituto. Conforme noticiado pelo jornalista Danny Pança, da Band Brasília, o próximo técnico da equipe será Luiz Carlos Carioca. Em contato com o treinador, o Correio apurou que sondagens ainda são feitas, mas sem confirmação da contratação. "Tenho que aguardar eles responderem!", disse Luiz. O ex-jogador possui experiência vasta na capital federal. Já esteve à frente de Brasília, Brasiliense, Real Brasília, Capital, Luziânia e Paranoá.

A mais recente aconteceu no Samambaia. Terminou, inclusive, em meio a nervosismo. Em janeiro passado, se demitiu do cargo no Cachorro-Salsicha enquanto a partida diante do Paranoá, pela terceira rodada do Candangão 2025, ainda estava em curso. Durante o intervalo, onde o Samambaia já perdia por 2 x 0, Luiz Carlos abandonou o posto ao pedir demissão. Agora, poderá se tornar no treinador da oitava equipe diferente da cidade.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima