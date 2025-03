Yuri Alberto vai passar por exames após sofrer falta dura e revela preocupação

Feliz e preocupado. Esses foram os sentimentos de Yuri Alberto na noite deste domingo, (9), na Neo Química Arena, após a classificação do Corinthians com a vitória por 2 a 1 sobre o Santos neste domingo (9), pela semifinal do Campeonato Paulista. Autor do primeiro gol do Timão, o atacante deixou o gramado mancando após sofrer uma falta dura do zagueiro Zé Ivaldo, que acabou expulso.

Sem suportar as dores na volta ao jogo, o atacante precisou deixar o campo para a entrada de Ángel Romero. Além disso, ele aplicou gelo no tornozelo esquerdo. Após o jogo em Itaquera, Yuri revelou preocupação com a sua condição física.

“Meu pé travou e comecei a chorar. Espero que não seja nada sério”, disse o camisa 9, responsçavel por abrir o placar para o Timão na Neo Química Arena, aos 13 minutos de jogo primeiro tempo, após cruzamento de Memphis.

“Feliz pela vitória, pela entrega, merecemos estar na final e vamos batalhar para sermos campeões. Quero ajudar de qualquer forma, fazendo gol, dando assistências, se sacrificando. Cinco anos que não íamos para a final, e vamos batalhar”, concluiu o atacante.

