Saiba quantos milhões Memphis Depay receberá se Corinthians for campeão paulista

A classificação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista ao derrotar por 2 a 1 o Santos na noite deste domingo (9), na Neo Química Arena, aproximou Memphis Depay de uma premiação bastante relevante.

Isso porque uma cláusula do contrato entre clube e jogador, firmado em setembro do ano passado, assegura ao holandês pouco mais de R$ 4,7 milhões em caso de título do Timão.

Além disso, ao dar assistência para Yuri Alberto abrir o caminho para o triunfo corintiano sobre o Peixe na Neo Química Arena, o atual camisa 10 alvinegro se coloca a apenas mais uma participação em gol para embolsar R$ 1,5 milhão.

Premiação extra no Corinthians

Depay já recebeu uma premiação extra desde que começou a defender o Corinthians. Há quase um mês, o holandês alcançou 15 participações em gols com o passe para Carrillo marcar no empate por 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase prévia da Libertadores. Na ocasião, ele recebeu R$ 1,5 milhão.

Memphis Depay já caiu nas graças da Fiel e registra, até o momento, 27 partidas pelo Corinthians, com nove gols e dez assistências.

