JK Run entra no calendário de corridas de Brasília em maio

Os amantes da corrida de rua podem marcar no calendário um novo evento que promete ir muito além do esporte. Em 18 de maio, a JK Run chega a Brasília unindo atividade física, cultura e gastronomia em um ambiente especial. Com largada às 7h, a prova terá percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km, partindo do Setor de Clubes Esportivos Sul, em frente à academia Clube.Co, seguindo num percurso que tem a Ponte JK como cenário. As inscrições podem ser feitas pelo site Central da Corrida (clique aqui para acessar).



Mais do que uma corrida, a JK Run foi idealizada para proporcionar uma experiência completa aos participantes. O evento contará com uma programação recheada de atividades antes, durante e após a prova, garantindo diversão para toda a família. Entre os destaques, está o show ao vivo de Amaral 2K, que promete animar o público no pós-prova, além do DJ Perysde. O pós-evento vem ainda com um espaço gastronômico cuidadosamente preparado para oferecer o melhor da culinária local.

Inscrições e kit atleta



Os participantes inscritos receberão um kit atleta exclusivo, com camiseta, coqueteleira, sacochila, chip de cronometragem, número de peito, lanche e medalha. Alunos da academia Clube.Co ainda terão um desconto especial na inscrição.



E para aqueles que não são alunos, a JK Run traz um presente especial: cada atleta inscrito receberá um free pass de 10 dias para treinar na academia Clube.Co e aproveitar toda a infraestrutura.



Serviço



JK Run - corrida, música e gastronomia



Data: 18 de maio



Local: academia Clube.Co (Setor de Clubes Esportivos Sul)



Horário da largada: 7h



Distâncias: caminhada de 3 km, corrida de 5 km e 10 km



Percurso: saída da academia Clube.Co, passando pela Ponte Jk (para a prova de 10 km)



Valor da Inscrição: R$ 119 + taxas no Central da Corrida (clique aqui para acessar)