Bahia vence o clássico Ba-Vi e sai na frente na decisão do Baiano

Bahia vence o Vitória no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano - (crédito: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 na noite deste domingo (16), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Xavier e Erick Pulga.

Assim, com o resultado, Tricolor tem vantagem para o segundo jogo e pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que fica com o título. As equipes, portanto, voltam a se enfrentar no próximo domingo (23), às 16h, no Barradão. Vale ressaltar que essa é a 31° final definida pelo Ba-Vi. Na competição, o Vitória soma 16 títulos, contra 15 do Bahia.

LEIA MAIS: Flamengo empata com Fluminense e é bicampeão carioca

No início e no fim

Logo no início, o Bahia aproveitou uma falta perto da entrada da área logo aos 6 minutos para abrir o placar. Everton Ribeiro cobrou na área, o zagueiro Gabriel Xavier subiu mais alto que todo mundo e balançou as redes para o Tricolor. Assim como nos primeiros minutos, os donos da casa mantiveram o controle do jogo. Por outro lado, o Vitória forçou na marcação e buscou jogar no erro do adversário para buscar o empate.

Dessa forma, aos 46 minutos, Arias fez um lançamento para o ataque do Bahia e Erick Pulga aproveitou o erro do zagueiro Neris – que estava em vantagem no lance, roubou a bola e finalizou cruzado na saída do goleiro Lucas Arcanjo para ampliar o placar.

Nem cá, nem lá

O segundo tempo começou assim como o primeiro: com o Bahia buscando gol. E assim, Erick Pulga sofreu um pênalti logo no primeiro minuto. No entanto, Lucas Arcanjo defendeu a cobrança de Lucho Rodriguez. Com isso, o Vitória ganhou animo no confronto e a partida ficou equilibrada, mas sem muitas chances para nenhuma das duas equipes.

Dessa forma, o Tricolor manteve o controle da partida, administrou o resultado e teve duas chances na reta final. Aos 43, Rodrigo Nestor teve boa oportunidade de balançar as redes, mas de novo Lucas Arcanjo apareceu e defendeu a finalização forte do volante. Já aos 46, depois de uma cobrança de escanteio, Erick cabeceou bem, mas para fora.

Campeonato Baiano – Final – Jogo de ida

Data e horário: 16/03/2025

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Árias, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Mingo; Caio Alexandre (Acevedo, 30’/2°T), Jean Lucas (Erick, 24’/2°T), Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 24’/2°T) e Cauly (Michel Araújo, 34’/2°T); Erick Pulga (Luciano Juba, 24’/2°T) e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris (Ronald Lopes, 8’/2°T), Edu, Halter e Jemerson; Baralhas, Willian Oliveira (Osvaldo, 34’/2°T) e Wellington Rato (Gustavo Mosquito, Intervalo); Janderson (Carlinhos, 34’/2°T) e Fabrício (Lucas Braga, 8’/2°T).

Técnico: Tiago Carpini.

Gol: Gabriel Xavier, 6’/1°T (1-0), Erick Pulga, 46’/1°T (2-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Wellington Rato, Lucas Halter, Osvaldo, Carlinhos (VIT), Lucho Rodriguéz, Kanu (BAH)

Cartão vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.