Sul-Americana: Sorteio da fase de grupos: onde assistir e regras

Nesta segunda-feira, 17/3, às 20h (de Brasília), ocorrerão os sorteios dos grupos da Sul-Americana-2025. São quatro potes, de 1 a 4, sendo colocados conforme suas posições no ranking. São sete os clubes brasileiros. Quatro deles estarão no Pote 1, pois são, entre os classificados, os oito mais bem colocados no ranking da Conmebol: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. O Vasco estará no Pote 2, enquanto o Vitória e o Corinthians ficarão no Pote 4. O Timão seria cabeça de chave, mas, pelo regulamento, como veio da terceira fase da Libertadores, vai para o Pote 4.

Além do Timão, Boston River, Iquique e Melgar também vieram da eliminatória da Libertadores.

O sorteio é direcionado. Os cabeças de chave, Pote 1, enfrentarão sempre um time dos outros potes.

Onde assistir

A ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming), além do Youtube da Conmebol vão transmitir a partir das 20h. Também haverá o sorteio da Libertadores no mesmo evento.

Veja os potes

1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente (ARG), Cruzeiro, Lanús (ARG), Defensa y Justicia (ARG) e América de Cali (COL)

2: Guaraní (PAR), Palestino (CHI), Caracas (VEN), Vasco, Huracán (ARG), Universidad Católica (EQU), Unión Española (CHI) e Godoy Cruz (ARG)

3: Once Caldas (COL), Racing (URU), Unión (ARG), Nacional Potosí (BOL), Cienciano (PER), Sportivo Luqueño (PAR), Academia Puerto Cabello (VEN) e Cerro Largo (URU)

4: Mushuc Runa (EQU), Atlético Grau (PER), Vitória, GV San José (BOL), Deportes Iquique (CHI), Melgar (PER), Corinthians e Boston River (URU)

Classificação às oitavas

Vale citar que, diferentemente da Libertadores, onde os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas, na Sul-Americana apenas o campeão está garantido na próxima fase. Dessa forma, outros oito times serão conhecidos após mata-matas entre os segundos colocados e os oito times que terminaram em terceiro na fase de grupos da Libertadores.

