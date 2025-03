Jogadores e diretoria do Flamengo celebram título em festa no Jockey Club

Jogadores do Flamengo comemoram mais um título do Campeonato Carioca - (crédito: - Divulgação)

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca pela 39ª vez em sua história. Depois da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, o Rubro-Negro ficou no empate por 0 a 0 com o Fluminense e ergueu mais uma taça. Assim, após a festa no Maracanã, jogadores e a diretoria se reuniram no Jockey Club, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de Janeiro, e celebraram a conquista.

A festa contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e de vários atletas, ao lado de seus familiares. Além disso, muitos utilizaram a camisa comemorativa pelo título do Estadual.

Com o título, o Flamengo reforçou sua hegemonia no Rio de Janeiro ao conquistar sua quinta taça carioca em sete anos. O clube se isolou no recorde de finais em 2024, quando chegou a seis consecutivas e agora ampliou a marca (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Na sequência da semana, que entrará na Data-Fifa, o elenco terá folga nesta segunda-feira (17) e se reapresenta na terça (18) no Ninho do Urubu. Ao todo, serão duas semanas de trabalho visando o próximo compromisso que só acontece no dia 29 na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Afinal, a competição nacional inicia mais cedo por causa do Mundial de Clubes no meio do ano. Os comandados do técnico Filipe Luís medem forças na rodada inaugural contra o Internacional, que foi campeão gaúcho, no Maracanã, às 21h (de Brasília),