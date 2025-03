Flamengo terá folga no fim de semana após título carioca

Treino do Flamengo no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O Flamengo divulgou a sua programação semanal, nesta terça-feirra (18). Nela, o clube concedeu folga ao elenco de sexta-feirra (21) até domingo (23). A equipe, aliás, folgou na última segunda-feira (17) e se reapresenta na tarde de hoje, às 15h30, no Ninho do Urubu. Os treinamentos prosseguirão no centro de treinamento na quinta e quarta-feira.

O elenco do Flanengo conseguiu este raro momento de descanso após título do Campeonato Carioca e também por caus da parada para Data-Fifa. Logo em seguida, o grupo, assim, enfrentará uma maratona de jogos.

O próximo jogo do Flamengo acontece somente no próximo dia 29, contra o Internacional, na estreia no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 21h, no Maracanã. Além disso, o time de Filipe Luís terá pela frente Libertadores, Copa do Brasil e Mundial de Clubes. No fim do ano, o clube ainda pode disputar a Copa Intercontinental caso seja campeão da Libertadores.

O período de treinos também servirá para recuperar os lesionados. Michael e Everton Cebolinha devem reforçar as questões físicas, pois foram relacionados para o Fla-Flu. A tendência, aliás, é a de que Bruno Henrique e Danilo estejam também à disposição para a estreia no Brasileiro. Já as voltas de Pedro e Viña serão apenas nos próximos meses.