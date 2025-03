Dorival Júnior rechaça alívio após vitória do Brasil contra a Colômbia

A Seleção Brasileira sofreu para vencer a Colômbia, por 2 x 1, na noite desta quinta-feira (20/3), no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, o técnico Dorival Júnior evitou utilizar o termo “alívio” para definir a sensação após a construção do resultado. Em coletiva de imprensa, o técnico abordou as escolhas durante o jogo, a importância de ganhar e subir para segundo na classificação das Eliminatórias e projetou o duelo contra a Argentina.

O Brasil começou o jogo bem e abriu o placar com Raphinha, após Vinicius Junior sofrer pênalti. No entanto, os minutos seguintes colocaram a Colômbia no jogo e dificultaram a saída de bola canarinha. Luís Díaz empatou e o Brasil flertou com resquícios de vaia no Mané Garrincha. No fim do segundo tempo, o melhor jogador do mundo entrou em ação, marcou o gol da vitória e garantiu os suados três pontos da Seleção em Brasília.

Dorival Júnior fez questão de elogiar a qualidade e a dificuldade imposta pelos adversários. Apesar da vitória, o Brasil carrega desfalques para o próximo compromisso, na terça-feira (26/3), às 21h, contra a Argentina, em Buenos Aires. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães estão suspensos. Substituídos por lesão, Alisson e Gerson viraram dúvidas e vão passar por exames para saber se viajam para o superclássico.

Leia os principais pontos da coletiva

Vitória sobre a Colômbia

Muito importante pelo momento, pela situação, mas, acima de tudo, por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, temos acompanhado, fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos no caminho, que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe muito difícil, complicada de se jogar.

Saída de Gerson

Tivemos que fazer uma alteração no meio de uma partida que estava em uma velocidade absurda, até que o nosso jogador entre em condições e se adapte ao movimento da partida natural. Você tem que ter um tempo. E é óbvio que não tivemos esse momento, mas, na realidade, eu acho que a vantagem que a equipe colombiana conseguiu a partir dessa substituição é que eles mudaram a forma com que eles estavam marcando a nossa saída de bola.

Escolha por Joeliton

Com certeza, dentro dessa competição, a Colômbia é quem tem melhor aproveitamento de bolas aéreas ofensivas. E isso, para nós, era uma preocupação grande, porque perdendo o Gerson, nós perderíamos mais um atleta de bolas paradas. Já havíamos perdido um jogador como Danilo, que nesse quesito é muito importante. Os nossos laterais estavam mais baixos na partida de hoje. Nós já tínhamos uma dificuldade nesse sentido. Não podíamos, naquele instante, diminuirmos a altura da nossa equipe, até porque é uma jogada muito forte deles e, com certeza, eles teriam um melhor aproveitamento se não tivéssemos um jogador como ele.

Desfalques por suspensão

(Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães) são alterações obrigatórias. Não temos como fugirmos de uma condição como essa. O que eu sinto assim é que, infelizmente, de uma partida para outra, nós estamos tendo muitas baixas com desconvocações. Agora, com esses atletas já com cartões e isso dificulta um pouco um encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal e que está começando a ter uma cara um pouco diferente. As alterações não seriam as ideais nesse momento, eu gostaria de tê-los em campo para que eu pudesse jogar com outras peças ao longo da partida. Não acontecendo, é natural, teremos que buscar as opções.

Sétima substituição

Quando foi mostrada a saída de um atleta, nós ficamos com isso. Já pedi rapidamente para consultarem o quarto árbitro se a ideia que nós tínhamos era correta, se não, nós poderíamos ter duas possibilidades. Ele nos relatou que sim, que nós teríamos mais uma alteração. Nós seguramos um pouco, acabou saindo um, e naquele instante vimos a necessidade de uma alteração. A primeira, nós já estamos começando a estudá-los, buscando algumas alternativas.

Elogios a Wesley

Um garoto que está em um processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo o seu trabalho. É um menino que chama atenção, que merece todo o cuidado possível e, com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será em pouco tempo um jogador que será uma realidade muito clara se já não o é nesse momento.

Evolução do time

Se temos que lamentar, foram os resultados anteriores, que nós fizemos por merecer e, de repente, não conseguimos os dois resultados. A equipe vem evoluindo, vem melhorando. É natural que as Eliminatórias, à exceção dessas últimas duas etapas com o Tite, nunca foram tranquilas, nunca foram fáceis, sempre foram etapas bem complicadas. Eu me lembro de classificações que foram decididas nas últimas duas rodadas. Nós temos que ter o entendimento que o futebol sul-americano evoluiu, vem crescendo. As equipes estão muito bem estruturadas, todas elas, as disputas são muito grandes. Olhamos aí as qualidades de uma equipe como a colombiana e nós temos que valorizar.

Apoio da torcida

Para quem ficou quatro meses sem ver esses jogadores, recebendo, agora, nesse momento e vendo o espírito que nós tivemos, a entrega, a dedicação, a torcida ao nosso lado, em momento nenhum vaiando, ao contrário, apoiando, brigando com o time, eu acho que isso daí é prazeroso. Nós temos que continuar nesse processo. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a grande maioria desses jogadores não têm 40 partidas. Alguns deles, uma, duas, três, apenas participações. Então, é um processo que está sendo desenvolvido, trabalhado. Aqui ninguém está satisfeito com nada, ninguém está aliviado com nada, ao contrário. A nossa preocupação é frequente, constante, e ela vai continuar sendo, se Deus quiser, até o último momento da Copa do Mundo.

Pedidos por Endrick e Estêvão

Eu entendo o porquê de a torcida pedir os dois jogadores, mas acabei de citar, eles tinham uma bola aérea muito boa e eu não podia abrir mão de ter mais um jogador dentro da nossa área com essa condição. Tanto é que nos últimos minutos nós optamos, nunca fizemos isso, pela colocação de um terceiro homem dentro da área porque provavelmente os jogadores, se tivessem fluído, aconteceriam dessa forma, com bolas alçadas dentro da nossa área. Foi apenas isso.

Seleção rechaça alívio

Justamente isso aí, essa palavra, alívio, não existe. O que nós temos é que mantermos a nossa concentração forte, busca pelo resultado seguinte. E vamos fazer um grande jogo lá dentro (Argentina), independentemente das nossas perdas de três, talvez quatro jogadores. Mas nós vamos fazer um grande jogo lá perante um aniversário difícil. Eu não tenho dúvida disso. Vamos aguardar, vamos ver aí o que faremos. Mas teremos uma equipe que vai buscar jogar de igual para igual contra um aniversário dos mais complicados e difíceis para tomar o campeão mundial.

Duelo com a Argentina

Eu penso em confirmar quanto antes a nossa classificação à Copa do Mundo. Não importa o que venha a acontecer. Acho que nós temos que nos preocuparmos com o nosso rendimento, com aquilo que nós estamos apresentando, buscarmos melhorar a cada momento, a cada rodada. Acredito que venha acontecendo nessas últimas etapas. Vamos continuar trabalhando com intensidade em busca do melhor acerto possível e de que façamos um grande jogo. O resultado será muito importante. Vamos nos preparar ao máximo, nos concentrarmos e buscarmos a melhor atuação possível.