Atuações do Brasil: como se saíram os jogadores contra a Colômbia

Autor do gol da vitória no apagar das luzes, Vini Jr. é o centro do triunfo por 2 x 1 do Brasil - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A primeira aparição da Seleção Brasileira em 2025 trouxe a magia do atual melhor jogador do mundo eleito pela Fifa na conquista de um resultado positivo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A vitória por 2 x 1 do Brasil diante da Colômbia na noite desta quinta-feira (20/3), pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, entregou gritos de êxtase aos 70.027 mil torcedores presentes nas arquibancadas graças ao astro do Real Madrid Vinicius Junior.

O atacante, eleito como melhor jogador do mundo pela principal entidade do planeta bola em dezembro passado, deu a vitória ao time verde-amarelo no apagar das luzes. O gol marcado de pé direito deu a ele o protagonismo na partida. O tento não anulou, porém, a atuação dificultosa da seleção.

A equipe começou bem. Nos primeiros minutos, mostrou concentração e rápidas associações. Com seis minutos no relógio, Vini Jr. sofreu pênalti em jogada individual, posteriormente convertido por Raphinha. A partir daí, caiu de produção.

O ganho no aspecto físico com a entrada de Joelinton não compensou a perda do trato com a gorducha. Carente de saída de bola, se tornava refém do talento dos extremos Raphinha, Vini Jr. e Rodrygo. Além de pouco criativo no meio de campo, via a Seleção Colombiana ocupar espaços na meiuca e levar perigo. Mesmo pressionado, chegou à vitória na base do talento individual.

Veja as notas para cada um dos jogadores do Brasil em campo:

Alisson - Nota: 6

No primeiro tempo, somou mais erros do que acertos. Um passe errado da entrada da área armou um perigoso contra-ataque colombiano, mas mal executado. Na etapa complementar, fez defesas de não muita dificuldade, mas importantes. Deu lugar a Bento após se chocar com Davinson Sánchez.

Vanderson - Nota: 6

Teve atuação discreta. Mostrou disposição para dar suporte à Rodrygo pelo flanco direito, mas registrou poucas ações ofensivas. Defensivamente, acumulou bloqueios e não comprometeu a equipe.

Gabriel Magalhães - Nota: 5,5

Em meio a momentos afoiEm meio a certos momemtos afoitos, foi outro com atuação discreta. Tomou cartão amarelo crucial em lance evitável ao dar braçada em James Rodríguez. Está suspenso para a partida contra a Argentina, na terça-feira.

Marquinhos - Nota: 6,8

O melhor do quarteto defensivo. Seguro na saída de bola, foi bem em duelos de velocidade contra o ataque adversário. Também se destacou na distribuição de bola com lançamentos.

Guilherme Arana - Nota: 6

Assim como o companheiro no outro extremo da linha de defesa, foi discreto. Apesar de maior liberdade ofensiva durante os arranques de Vini Jr., foi acionado poucas vezes. Também não comprometeu a equipe.

Gerson - Nota: 4,5

Com exceção de um passe errado que quase deixou o colombiano Córdoba na cara do gol, pouco fez durante os 25 minutos em que esteve no jogo, tanto positivamente quanto negativamente falando. Lesionado, deu lugar a Joelinton.

Bruno Guimarães - Nota: 6,4

Cometeu falta evitável em Arias e também está suspenso da próxima partida. Não comprometeu a equipe defensivamente, mas não obteve êxito nas chegadas à frente. Foi mais uma vítima da dificuldade coletiva da equipe.

Rodrygo - Nota: 6,5

Mais postado à linha lateral do que os companheiros de ataque, mostrou disposição para fazer associações e levar vantagem no um contra um com o repertório de dribles. No segundo tempo, caiu de produção.

João Pedro - Nota: 5

Grande novidade na escalação de Dorival Júnior, o atacante do Brighton foi o mais discreto no setor ofensivo. Com exceção de dois dribles bem sucedidos, foi pouco participativo, principalmente com movimentações. Não finalizou a gol.

Raphinha - Nota: 6,7

Na primeira etapa, deu passe que resultou no pênalti sofrido por Vinícius Júnior e, posteriormente, converteu a cobrança. Apesar das boas movimentações e voluntarismo junto à defesa, também caiu de produção o segundo tempo.

Vini Jr. - Nota: 8

Marcou o gol da vitória nos acréscimos. Mostrou personalidade ao correr atrás do resultado com insistência. Sofreu, também, o pênalti convertido por Raphinha que trouxe a abertura do placar. Foi o mais elétrico do ataque durante todo o jogo.

Dorival Júnior - Nota: 4,5

Conquistou o resultado graças a Vinícius Júnior. Errou ao escolher o apagado João Pedro ao invés de manter o padrão com a escolha de Savinho, em campo nas últimas quatro partidas. Além disso, preferiu Joelinton a André para substituir o machucado Gerson. Optou pela força física, mas perdeu saída de bola.

Reservas

Joelinton - Nota: 4,6

Entrou na vaga de Gerson com sinais de desatenção. Colecionou passes errados e tomadas de decisão ruins. Perdeu a posse da bola para Jhon Arias na entrada da área, que resultou no gol colombiano marcado por Luis Díaz.

Matheus Cunha - Nota: 6

Somou associações bem feitas junto aos colegas de ataque no tempo em que esteve em campo. Em trocas de passe, teve êxito, ao participar de lance de quase gol de Vini Jr.

Bento - sem nota

O goleiro do Al-Nassr deu lugar ao machucado Alisson. Por não ter passado tempo o suficiente em campo, não foi avaliado.

Wesley - Nota: 7

Um dos melhores em campo, mostrou personalidade ao entrar na vaga de Vanderson. Além de ter registrado atuação superior ao do colega de posição, foi perigosíssimo no ataque, ao exercer função primordial nas tentativas de desempate.

André - Nota: 5

No tempo em que esteve em campo, pouco fez para que pudesse ser avaliado. Já nos acréscimos, perdeu chance de complementar cruzamento.

Savinho - Nota: 6,4

O atacante do Manchester City foi perigoso pelo flanco direito. Além de passes açucarados para os companheiros de ataque, arrancou gritos das arquibancadas com a inteligência para criar jogadas.

Léo Ortiz - sem nota

Não esteve em campo por tempo suficiente para receber uma avaliação.