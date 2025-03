Ingresso e transporte público serão gratuitos para a final do Candangão 2025

Na noite da última quarta-feira (26/3), o torcedor candango conheceu o outro finalista do Candangão 2025. No próximo sábado (29/3), às 16h, Capital e Gama irão protagonizar a grande disputa pelo troféu do Campeonato Candango. Em comemoração a 50° edição do torneio, o Banco de Brasília (BRB), patrocinador oficial da competição, comprou 60 mil ingressos para distribuir igualmente para cada clube. Com o objetivo de chamar o torcedor para a Arena BRB Mané Garrincha, a entrada será gratuita.

Ao todo, cada time terá à disposição 30 mil ingressos para repassar para o torcedor. Capital e Gama ficarão responsáveis pela distribuição dos ingressos que deve acontecer em pontos físicos definidos pelos clubes, assim como a forma online de fazer a retirada. Além disso, crianças a partir de três anos e idosos deverão resgatar o ingresso para entrar de forma gratuita no estádio.

Outra novidade será a gratuidade nas tarifas de ônibus e metrô no sábado (29/3). O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que liberará os meios de transporte para os passageiros para a grande final. As passagens ficarão de graça das 12h até às 23h59. O intuito do governador é incentivar o esporte local e viabilizar a participação da população.

Capital e Gama nunca se enfrentaram em uma final de Candangão. Do lado alviverde, são 13 títulos conquistados, enquanto o tricolor ainda não obteve nenhum. Com a 50° edição festiva, o vencedor será premiado com R$1,2 milhões e o vice com R$400 mil. A premiação gorda é uma forma de estimular ainda mais o crescimento do futebol do Distrito Federal.