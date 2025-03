Brasileirão Feminino: Real Brasília vence o Sport fora de casa por 2x0

O Real Brasília visitou o Estado de Pernambuco na tarde desta quinta-feira (27/3), para enfrentar o Sport pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. A equipe do Distrito Federal conquistou o primeiro triunfo na competição após vencer por 2x0 o time rubro-negro com os gols de Kim e Katyelle. O próximo compromisso das Leoas do Planalto será no próximo domingo (30/3), contra a Ferroviária, às 16h, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara-SP.

O jogo

A partida começou equilibrada, as equipes iam se estudando em campo. O Sport apostava na marcação pressão e explorava o ataque adversário. O Real Brasília estava com a defesa armada, a goleira Taina trabalhou mais no início da partida. A primeira finalização das Leoas do Planalto no jogo começou com Baião pelo meio de campo, a meia tocou para Kim pela lateral esquerda que chutou rasteiro para a defesa da goleira Nanda. As donas da casa estavam superiores no jogo, investiam nos chutes de fora da área para tentar abrir o placar.

O confronto proporcionava uma disputa acirrada entre os times, as recifenses tiveram duas chances seguidas na bola parada não convertidas. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Real Brasília equilibrou a partida, apostava nas melhores peças para furar a linha defensiva rubro-negra. Na reta final, a volante Jaque lançou a bola para Géssica, que avançou com a bola e chutou forte na reta da guarda-redes Taina, que saiu bem para defender o perigo. Os últimos minutos foram com domínio do Sport, aos 49 minutos, a partida foi para o intervalo com 0x0 no placar.

A volta do intervalo deixou a partida mais fria. Com cinco minutos, o Sport teve a chance mais clara do jogo. No passe de Marcelinha, Isis deu um tapa na bola que passou pela goleira Taina e a zagueira Luciana bem posicionada, fez a cobertura para evitar o gol do Sport. Aos 12 do segundo tempo, Petra mandou um lançamento para dentro da área que encontrou a meia Primo pela direita, a camisa 19 ajeitou e com Kim fazendo o pivô, aproveitou a oportunidade para enfiar a bola no fundo da rede, abrindo o placar do jogo.

O time pernambucano sentiu o gol realense e consequentemente diminuiu a intensidade dentro das quatro linhas. O Real Brasília teve a chance de ampliar o placar. Baião roubou a bola no meio de campo e tocou para Katyelle, que ficou cara a cara com a goleira Nanda abafando a atacante brasiliense. Nos minutos seguintes, o Sport tentava chegar, mas foram as Leoas do Planalto que ampliaram a vantagem. Dani recebeu pela direita e, na velocidade e livre de marcação, marcou o segundo para as candangas. Sem muitas emoções, a árbitra Edna deu o apito final para encerrar a partida e carimbar a vitória do Real Brasília por 2x0.





Ficha técnica

Série A1 do Campeonato Brasileiro

Sport 0 x 1 Real Brasília

Data e horário: Quinta-feira (27/3), às 15h.

Local: Arena Pernambuco, em Pernambuco

Sport

Nanda; Evinha, Débora, Maria Clara e Marcelinha; Jaque, Géssica e Pereirinha (Greyce); Andreia, Yanca (Kaline) e Isis. Técnica: Regiane Santos.

Gol: não houve.

Cartão amarelo: Géssica

Real Brasília

Taina; Luciana, Edna, Petra e Renata Rosa; Baião, Kim (Dani) e Pity; Manu (Katyelle), Maiara (Paty) e Primo (Giovana). Técnico: Dedé Ramos

Gol: Kim

Cartão amarelo: não houve.