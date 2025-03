Torcida chega ao Mané Garrincha com expectativa de recorde no Candangão

Com expectativa de mais de 45 mil pessoas, os torcedores de Capital e Gama chegaram ao estádio em clima de paz e festa para apoiar as equipes rumo ao título estadual - (crédito: Minervino Jr/CB/D.A Press)

Está valendo a contagem regressiva para a bola rolar na final do Candangão 2025 e a animação começou a contagiar os arredores do Mané Garrincha. Com expectativa de mais de 45 mil pessoas, os torcedores de Capital e Gama chegaram ao estádio em clima de paz e festa para apoiar as equipes rumo ao título estadual. O jogo começa às 16h, com transmissão da Record.

Foram 60 mil ingressos disponibilizados de forma gratuita, divididos em cargas de 30 mil para cada time. Apesar das entradas terem esgotado, cambistas ofereciam de R$ 30 a R$ 60 pelos tickets, que eram para ser de graça.

Ainda assim, isso não frustrou o clima positivo dos torcedores, que trocaram provocações em clima amistoso antes de entrar no estádio. Do lado do Capital, quem veio em peso foi a população do Paranoá.









“Eu sou da cidade e vi o projeto crescendo cada vez mais, não só do time, mas também da escolinha. Desse jeito não tem como não torcer. Vim na final do ano passado, ficamos com o vice, mas dessa vez vai ser diferente, o Capital merece”, contou Guilherme Lobato, advogado torcedor da Coruja.

Do lado do gamense, a expectativa é por quebrar o jejum de títulos estaduais. A última vez que o Gama venceu foi em 2020, em cima do rival Brasiliense. Desde então, o alviverde sequer chegou na final do estadual. Até por isso, a torcida marcou presença, desde a concentração na rodoviária do Plano Piloto até a chegada no estádio.

“É nossa obrigação apoiar. O Gama é muito grande, é o maior do DF, precisa estar sempre ganhando e brigando por títulos. Hoje o time vai entrar para história novamente, se tudo der certo, como campeão na partida que quebrou o recorde de público do Candangão", disse o estudante Rubens, de 25 anos, morador do Gama.

O vencedor de Capital e Gama vai ganhar a bolada milionária de R$ 1,2 milhão, enquanto o vice leva para casa R$ 400 mil.