LBF: Cerrado visita Santo André em busca da segunda vitória da temporada

Único representante do Distrito Federal na Liga de Basquete Feminino (LBF), o Cerrado Basquete retorna à quadra nesta quarta-feira (2/4), para compromisso contra o Santo André, às 20h, no Parque Celso Daniel, região metropolitana de São Paulo. O time candango ainda tenta engrenar na competição e tem confronto direto contra os paulistas para subir na tabela.

No momento, o Cerrado é o sexto colocado na liga, com uma vitória e quatro derrotas. Estreante na competição, a equipe continua em evolução e, apesar de somar somente um triunfo, vem tendo boas apresentações contra os adversários.

O último resultado foi uma derrota para o São José, por 57 x 73, no ginásio da Asceb. Na ocasião, as brasilienses estiveram na frente durante a metade inicial do confronto, mas deixaram a liderança escapar e o revés serviu de lição para os próximos compromissos.

“Para sairmos com a vitória é fundamental errar muito menos, principalmente do que erramos no último jogo. Estamos evoluindo em quesitos defensivos, mas precisamos manter a cabeça no lugar e escolher melhor as bolas para não deixar mais uma vitória escapar”, disse a ala/armadora Let Lopes.

O Cerrado terá outro compromisso longe do DF na sexta-feira (4/4), quando encara o Campinas, e retorna para casa apenas na próxima semana, em 10 de abril, para receber o Corinthians.

