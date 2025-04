NBB: Brasília perde do Minas em casa e se afasta de briga pelo top 3

O Brasília tomou um banho de água fria na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB) e perdeu para o líder Minas, por 63 x 77, na noite desta terça-feira (1º/4), no Ginásio Nilson Nelson, no centro da capital federal. Nas vésperas do início dos playoffs, o time candango não teve resposta para a forte defesa do melhor time da liga e apresentou a pior pontuação da temporada, com menos do que os 66 da partida contra os mineiros no primeiro turno da elite.

Apesar de quatro atletas passarem dos 10 pontos no compromisso, nenhum alcançou uma marca expressiva e o cestinha do lado brasiliense foi o ala/armador Gemadinha, com 15. Pelos mineiros, o nome do jogo foi o argentino Juan Pablo Arengo, autor de 23 pontos, com apenas um arremesso errado em 10 tentativas no Nilson Nelson.

"A gente encarou como um teste para os playoffs. Para nós, a mentalidade já tinha que ser de playoff, mas, hoje (ontem), não foi. Falhamos muito, a energia estava muito abaixo do que queremos, erramos bastante no ataque e na tomada de decisões, mas foi bom que isso aconteceu agora. Que a gente aprenda com isso e melhore para o momento mais importante", disse o ala Daniel Von Haydin, ao Correio.

Principal arma da equipe brasiliense na temporada 2024/2025, as bolas de três não caíram e voltaram a ser uma dificuldade para o plantel do técnico Dedé Barbosa. Foram apenas sete convertidas em 32 chutes, que atrapalharam no desenvolvimento do ataque no confronto contra o Minas. Reflexo disso é que o time teve a pior pontuação da temporada e anotou somente nove pontos no terceiro quarto, empatando a pior marca em uma parcial na edição.

Com o resultado, o Brasília Basquete continua estacionado em quarto lugar, dono de 19 vitórias e 11 derrotas, mas vê aumentar a distância para o Franca, em terceiro com dois reveses a menos. Do outro lado, este foi o terceiro triunfo do Minas contra os candangos, considerando os dois confrontos pelo NBB e o da Copa Super 8, na fase de semifinal. Os mineiros, inclusive, garantiram a primeira colocação da liga e terão mando de quadra durante todo o playoff. A equipe ainda busca o primeiro título nacional, após parar na semi quatro vezes.

"A quarta colocação não é um cenário ruim, mas, se podemos alcançar mais, nós vamos buscar. Qualquer que for a chance de ficar em terceiro, vamos estar indo atrás. O Franca está vindo bem e abriram vantagem, mas vamos tentar buscar. Sobre o Minas, a cada derrota a gente guarda mais aquele sentimento de revanche e tenho certeza que será diferente se pegarmos eles nos playoffs. Acho que iremos nos ver novamente", acrescentou Von Haydin.

Na reta final da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília terá ainda outros dois compromissos em casa, contra Vasco, no sábado, às 11h, e Flamengo, na terça-feira da semana seguinte, às 20h30. As partidas finais na competição nacional serão com Paulistano e São Paulo, ambas longe da torcida e do Distrito Federal.

O jogo

O Brasília começou a partida aproveitando o fundamento em que é especialista: a bola de três. O time converteu quatro, em dez tentativas, e aproveitou a defesa encaixada para forçar vacilos do adversário e construir vantagem de 25 x 20 na parcial inicial, com 10 pontos só de Daniel Von Haydin.

Porém, o quarto seguinte foi um para esquecer. A bola parou de cair e os erros começaram a aparecer aos montes. Do outro lado, o Minas aproveitava os arremessos desperdiçados pelos donos da casa para pegar o rebote, avançar em transição rápida e conseguir cestas fáceis. Assim, liderados por 13 pontos de Baralle, os mineiros dominaram e abriram 38 x 49 antes do intervalo.

O ritmo se manteve no terceiro período e o Brasília não conseguiu calibrar a mão, com 27% de aproveitamento nos chutes. O desempenho ofensivo foi tão abaixo da média que igualou o pior quarto da equipe na temporada, com os mesmos 9 pontos anotados na primeira parcial da vitória sob o Corinthians, em janeiro.

Nos 10 minutos finais, o time candango tentou esboçar uma reação, mas pouco pôde fazer e o Minas ainda ampliou a vantagem, aproveitando do desespero dos donos da casa. Sem mais emoções, a partida terminou em 63 x 77 para o líder da competição.

