Neymar completa um mês fora dos gramados: Veja rotina do craque na recuperação

Neymar completa um mês sem atuar pelo Santos e segue em recuperação de uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda. Sua rotina inclui treinamentos, viagens e intensa atividade extracampo, o que incomoda os torcedores do Peixe.

Na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, o camisa 10 não viajou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. Agora, também ficará fora contra o Bahia, na Vila Belmiro, na segunda rodada da competição. No entanto, deve estar em campo contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 13 de abril. Até lá, terá completado 42 dias afastado dos gramados.

VEJA: Neymar vai desfalcar o Santos contra o Bahia

Neymar jogou pela última vez em 2 de março, nas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino. O Santos avançou, mas o craque não voltou a atuar. Também ficou fora da Seleção Brasileira devido à lesão. Durante a recuperação, passou um tempo em sua mansão no Rio de Janeiro e comparece a diversos eventos, como compromissos com patrocinadores e partidas da FURIA, equipe da qual é presidente, na Kings League Brasil.

Jogos que Neymar perdeu por lesão:

Corinthians 2 x 1 Santos (Paulistão)

Coritiba 1 x 4 Santos (amistoso)

Vasco 2 x 1 Santos (Brasileirão)

6/4 – Santos x Bahia (Brasileirão)

Além de duas partidas da Seleção nas Eliminatórias.

Até o fim do contrato atual, Neymar ainda pode disputar mais 12 jogos, incluindo compromissos pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

