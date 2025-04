Ídolo no Japão e multicampeão, Leandro Domingues morre aos 41 anos

Morreu, nesta terça-feira, Leandro Domingues, ex-jogador que teve passagens marcantes vestindo as camisas do Vitória e do Cruzeiro. No Japão, ele defendeu o Kashiwa Reysol, onde também foi campeão e artilheiro, Nagoya Grampus e Yokohama FC. O atleta tinha 41 anos e lutava contra um câncer desde 2022.

Leandro nasceu em Salvador e foi revelado pelo clube rubro-negro baiano. Ele fez parte da equipe tetracampeã estadual, em 2002, 2003, 2004 e 2005. O meia teve destaque na Série C de 2006, quando foi vice-artilheiro do torneio e ajudou o clube a conquistar o acesso para a segunda divisão.

Em 2008, Leandro chegou ao Cruzeiro, pelo qual foi campeão mineiro naquele ano. Pelo time de Minas Gerais, foram 42 jogos e 11 gols. Ainda naquela temporada, o atleta retornou ao Vitória por empréstimo. O Cruzeiro o emprestou ao Fluminense, em 2009, mas ele rapidamente retornou para sua equipe de origem.

Novamente no Vitória, ele voltou a ser campeão estadual e uma peça-chave na equipe que brigou na parte de cima da tabela no começo do Brasileirão daquele ano. O desempenho não se manteve, mas o time permaneceu na elite sem dificuldades.

Leandro Domingues chamou atenção do futebol japonês e chegou ao Kashiwa Reysol, em 2010, para a segunda divisão japonesa. Ele foi artilheiro e líder de assistências do time e ainda conquistou o título e o acesso à elite japonesa. A conquista da primeira divisão veio no ano seguinte, novamente com Leandro como líder em gols e assistências do Kashiwa.

A equipe disputou o Mundial de Clubes de 2011, como representante do país-sede. Ele estava no time que perdeu para o Santos, na semifinal do torneio. O meia ainda ficou no Japão até 2014, quando se transferiu para o Nagoya Grampus. Ao todo, foram seis títulos no futebol japonês, além de ter sido eleito o melhor jogador no país em 2011.

Leandro voltou ao Vitória no começo de 2016 e foi novamente campeão baiano, pela sexta vez na sua carreira. Ao fim do ano, o jogador não teve o contrato renovado.

Ele rodou por Portuguesa, Yokohama FC e Betim, antes de encerrar a carreira em 2022. A aposentadoria foi por conta da descoberta de um câncer no testículo, quando ele tinha 38 anos.

Em nota, o Vitória lamentou a morte do ex-jogador. "Grande destaque no Campeonato Brasileiro de 2008, nos ajudou a conquistar uma das melhores colocações da nossa história no futebol nacional. Leandro sempre foi um verdadeiro maestro em campo, demonstrando garra e paixão pelo clube. Seu legado de força, dedicação e exemplo de pessoa continuará a inspirar gerações", escreveu o clube. Cruzeiro e Portuguesa também prestaram seus pêsames aos familiares de Leandro.