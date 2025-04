Brasil fecha participação no World Boxing Cup com ouro e prata

Foz do Iguaçu (PR) - A participação do Brasil no World Boxing Cup foi encerrada com um mix de sentimentos. As duas lutas derradeiras dos atletas verde-amarelos na noite deste sábado (5/5), no Rafain Palace Hotel & Convention, premiaram o boxe brasileiro com um ouro e uma prata. Yuri Falcão Reis ficou com o primeiro posto ao vencer o indiano Abhinash Jamwal. Derrotado pelo uzbeque Javokhir Ummataliev, Wanderley Holyfield acabou com a prata.

Primeiro a entrar no ringue, Yuri Reis se apresentou à torcida ao som de Descer, música cantada pelo funkeiro Kew. Muito celebrado, cumprimentou o indiano Abhinash Jamwal e deu início ao confronto da categoria até 65 kg. O princípio do confronto trouxe dificuldades. Consideravelmente mais alto, o atleta asiático usava golpes de longa distância para tentar tomar a dianteira.

Rápido, Yuri desviava com sucesso e, ao encurtar a distância do rival, ganhava avaliações superiores por parte dos juízes. O fim da primeira parcial decretou superioridade brasileira para quatro dos cinco avaliadores. No round dois, Yuri cresceu ainda mais. Obedecia às ordens do head coach cubano Juan Francisco Paco García para apostar em socos laterais. Líder no placar, fechou o assalto com os cinco juízes a favor.

O terceiro round trouxe um pouco mais de dificuldade. Jamwal incorporou postura mais agressiva. Ia para cima do brasileiro. Yuri, no entanto, abraçava a tranquilidade que tanto prega, fundamental, segundo ele, para o sucesso, como o próprio descreveu após garantir a classificação à decisão. Assim, fechou a vitória com decisão unânime.

“Temos feito um ótimo trabalho. O professor (Paco García) sempre tranquiliza bem. Estou feliz por termos feito o que treinamos, pois deu para ver que deu tudo muito certo” comemorou Yuri, ao Correio.

“Eu tenho muita tranquilidade, prego isso, pois é importante para mim. Tenho isso graças à minha família e a Deus. É preciso ser paciente nos momentos em que se há maior dificuldade, e, assim, hoje fui muito feliz”, complementou.

Prata

Em ação logo em seguida, Wanderley ‘Holyfield’ Pereira não teve o mesmo êxito. No primeiro round diante do uzbeque Javokhir Ummataliev, de apenas 20 anos, os juízes indicaram boxe superior por parte do rival. No segundo assalto, Wanderley cresceu e empatou a partida.









Além disso, trocava provocações com o adversário. Ambos sorriam após acertarem as respectivas investidas. Quanto mais duro o golpe, mais exacerbada a provocação. Em certo momento, o brasileiro fez o supercílio do rival sangrar.

Poucos segundos antes do ringue final do assalto de número dois, Holyfield correu com um sorriso irônico, durante tentativa de sair do corner e no curto espaço sobrado entre Ummataliev e o árbitro.

A terceira parcial, entretanto, premiou, mais uma vez, o uzbeque. Com jabs fortes em sequência de mão direita, explorou bem os espaços deixados pelo brasileiro e venceu por decisão dividida: 4 x 1. O resultado trouxe clara insatisfação a Wanderley. Quando a derrota foi decretada, ele ergueu os punhos à torcida com o polegar virado para baixo. Os apoiadores, da mesma forma, mostraram descontentamento.

