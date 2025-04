Circuito IRONMAN 70.3 Brasília de triathlon contará com atletas de 18 países

Após uma década fora do calendário da capital, o IRONMAN 70.3 Brasília retorna no dia 13 de abril com 1.600 triatletas — profissionais e amadores — de 18 países dos continentes americano, europeu e asiático. A largada e a chegada serão no Pontão do Lago Sul, que também receberá o IRONMAN Village, espaço com exposições, ativações e ponto de encontro do evento.

Entre os países representados estão EUA, Canadá, México, Alemanha, França, Itália, Turquia, Espanha, Suíça, Singapura e, claro, o Brasil, com destaque para os 200 atletas da cidade-sede.

Leia também: Brasiliense vence Ironman na Espanha e garante vaga em campeonato mundial

A prova inclui 1,9 km de natação no Lago Paranoá, 90 km de ciclismo por pontos icônicos de Brasília — como a Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional e Ponte JK — e 21,1 km de corrida na Península dos Ministros.

O evento será classificatório para o Mundial da categoria, em Marbella (Espanha), nos dias 8 e 9 de novembro, com 70 vagas para amadores (45 divididas entre homens e mulheres e 25 extras só para mulheres) e quatro para profissionais (duas em cada gênero), além de premiação de US$ 15 mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A programação começa na quinta (10/4) com a abertura do IRONMAN Village, ponto de encontro que promove as principais novidades em equipamentos esportivos, vestuário e acessórios. No sábado (12/4), às 8h, acontece o Itaú BBA IRONKIDS Brasil, corrida infantil para crianças de 2 a 12 anos, seguido pela coletiva de imprensa com atletas profissionais às 10h30.

O evento é organizado pela Unlimited Sports, com patrocínio do Itaú BBA, GDF, Secretaria de Esporte e Lazer do DF e diversas marcas parceiras. Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas no site oficial.

Serviço:

Pontão do Lago Sul – SHIS Ql 10, 1/30 – Lago Sul, Brasília – DF

10 de abril

• 14h - 19h: IRONMAN Village (Pontão do Lago Sul)

• 14h - 18h: Entrega de Kits - IRONMAN Village (Pontão do Lago Sul)

11 de abril

• 9h - 18h: IRONMAN Village (Pontão do Lago Sul)

• 9h - 18h: Entrega de Kits - IRONMAN Village

12 de abril

• 8h: IRONKIDS (Pontão do Lago Sul)

• 8h30 - 19h: IRONMAN Village (Pontão do Lago Sul)

• 9h - 12h: Entrega de Kits - IRONMAN Village (Pontão do Lago Sul)

• 10h30: Coletiva de Imprensa - Palco de Premiação (Pontão do Lago Sul)

• 13h - 18h: Bike Check-in - De acordo com número de peito - Transição (Pontão do Lago Sul)

13 de abril

• 5h - 6h25: Acesso dos Atletas à Área de Transição - Transição (Pontão do Lago Sul)

• 6h30: Largada Elite Masculina - Pontão do Lago Sul

• 6h35: Largada Elite Feminina - Pontão do Lago Sul

• 6h45 - 7h15: Largada Amadores - Pontão do Lago Sul

• 7h30 - 17h: IRONMAN Village - Pontão do Lago Sul

• 11h: Premiação Top 3 Geral - Masc e Fem - Chegada (Pontão do Lago Sul)

• 18h: Premiação Top 5 por categoria e TriClub - Premiação (Pontão do Lago Sul)

• 19h: Cerimônia de Rolagem de Vagas - Mundial 2025 - Premiação (Pontão do Lago Sul)