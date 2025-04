Gui Santos emplaca boa sequência e vira peça importante no Warriors

Gui Santos se tornou peça importante na engrenagem do Warriors antes dos playoffs da NBA - (crédito: Getty Images via AFP)

O Golden State Warriors virou um dos xodós dos brasileiros quando o assunto é NBA, principalmente pela dinastia liderada por Stephen Curry e companhia. Agora, a franquia da Califórnia deu ainda mais motivos para ganhar a torcida verde-amarela com a ascensão de Gui Santos, único representante do Brasil na liga. Nascido em Brasília, o ala conquistou um lugar entre as estrelas na rotação do técnico Steve Kerr e se tornou peça importante na engrenagem da equipe rumo aos playoffs.

O jovem de 22 anos vive a melhor temporada na NBA desde quando foi escolhido com a 55ª escolha no draft de 2022. Os primeiros passos fora do país foram na Liga de Verão e na G-League, torneios voltados para o desenvolvimento de jogadores. Aos poucos, Gui foi demonstrando o talento que já havia apresentado no Minas pelo NBB e ganhou espaço no Warriors. Ele assinou um vínculo de três temporadas, até o fim da edição 2025/26, valendo U$ 5 milhões (R$ 29 milhões na cotação atual).

Os números ainda são modestos, com médias de 4,2 pontos, 3,2 rebotes, 1,5 assistências e 46,3% de aproveitamento nos arremessos. No entanto, o brasiliense se estabeleceu como uma peça importante na equipe, mesmo com nomes como Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green ao lado. Reflexo disso é que ele entrou em quadra em 54 das 79 partidas da franquia na atual edição, além de ter sido titular em duas ocasiões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Ele (Gui Santos) exerce um papel muito importante. Ele entra e pega rebotes ofensivos, roda a bola e joga com muita energia. Ele faz a diferença. Eu me sinto ótimo em colocá-lo para jogar”, disse o técnico Steve Kerr na coletiva após a vitória contra o San Antonio Spurs em 30 de março.

O treinador vem dando mais minutos ao brasileiro e o jovem tem feito valer a pena. No triunfo sobre o Phoenix Suns na terça-feira, Gui atuou por 21 minutos, somou sete pontos, nove rebotes e três assistências. Com a raça e o atleticismo que marcam a carreira do ala desde os tempos em que atuava no basquete nacional, ele chegou a ser ovacionado pela torcida no Chase Center e virou xodó.

A expectativa fica ainda maior por parte do público verde-amarelo com a chegada dos playoffs. A temporada termina no domingo (13/4) e o Warriors segue na briga por uma boa classificação na Conferência Oeste. A equipe pode terminar em terceiro, dependendo de tropeços dos adversários, ou até mesmo em oitavo, se não vencer as partidas restantes e for ultrapassado por Grizzlies e Timberwolves.