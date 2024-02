Único brasileiro na NBA, Gui Santos faz melhor performance no Warriors

Gui começou a partida no banco de reservas, mas voltou a ganhar uma chance do técnico Steve Kerr - (crédito: Thearon W. Henderson/Getty ) Agência Estado Agência Estado E-mail

Único brasileiro jogando na NBA, Gui Santos fez sua melhor apresentação na competição na noite desta quinta-feira (8/2). Mesmo sendo reserva, o ala de 21 anos foi o terceiro maior pontuador do Golden State Warriors na vitória sobre o Indiana Pacers por 131 a 109, fora de casa. O brasileiro disputa sua primeira temporada da NBA.

Gui começou a partida no banco de reservas, mas voltou a ganhar uma chance do técnico Steve Kerr. No total, ele esteve em quadra por 20 minutos. E soube aproveitar bem a sua oportunidade: anotou 13 pontos e oito rebotes. Até então, sua melhor havia sido registrada três dias antes, quando marcou nove pontos e cinco rebotes.

Na ocasião, o brasileiro saiu de quadra sob elogios dos colegas de time, incluindo o astro Stephen Curry e o próprio técnico dos Warriors: "Gui Santos foi incrível. Se jogando na quadra para recuperar posses, pegando rebotes de ataque e gerando mais posses extras", disse Kerr.

Nesta quinta, ele só ficou atrás do próprio Curry, autor de 42 pontos, e Jonathan Kuminga, responsável por 18. Curry ainda se destacou ao acertar 11 cestas de três pontos, recorde desta temporada.

O trio formado por Gui Santos, Curry e Kuminga vem fazendo o time da Califórnia reagir na temporada regular. Agora são três vitórias seguidas, fazendo a equipe subir na tabela. Os Warriors estão em 11º na Conferência Oeste, com 24 vitórias e 25 derrotas. Os Pacers ocupam o 6º lugar, com 29/24.

Se os Warriors parecem ter superado o pior momento da temporada, o Milwaukee Bucks está indo na direção oposta. O time sofreu a terceira derrota seguida ao ser batido pelo Minnesota Timberwolves por 129 a 105. Trata-se da quinta derrota em seis jogos sob comando do novo técnico, Doc Rivers, contratado de forma inesperada para substituir Adrian Griffin.

AJ Green foi o cestinha dos Bucks e da partida, com 27 pontos, enquanto Giannis Antetokounmpo esteve em noite discreta, com 17 pontos e sete assistências. Pelos Timberwolves, Anthony Edwards foi o maior pontuador, com 26 pontos. E Rudy Gobert terminou a partida com um "double-double" de 16 pontos e 11 rebotes.

Os Timberwolves reassumiram a liderança da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 16 derrotas. Já os Bucks ocupam o terceiro lugar do Leste, com 33/19.

A disputa no Oeste, contudo, segue quente. Pela mesma rodada, o Denver Nuggets acirrou a disputa ao superar o Los Angeles Lakers por 114 a 106, nesta quinta. Os Nuggets estão em segundo lugar, com o mesmo retrospecto dos Timberwolves, graças ao bom desempenho de Jamal Murray (29 pontos, 11 assistências e sete rebotes), Nikola Jokic (24 pontos, 13 rebotes e nove assistências) e Michael Porter Jr. (27 pontos e oito rebotes).

Os Lakers contaram mais uma vez com bom desempenho de Anthony Davis (32 pontos e nove rebotes) e LeBron James (25 pontos, 9 rebotes e sete assistências). Mas a dupla não conseguiu evitar a 26ª derrota da equipe californiana, que soma 27 triunfos e está em nono lugar no Oeste.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 109 x 131 Golden State Warriors

Orlando Magic 127 x 111 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 95 x 118 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 108 x 122 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 110 x 118 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 105 x 129 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 129 x 115 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 106 x 114 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 122 x 128 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Houston Rockets

Boston Celtics x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans