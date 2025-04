Jornalista se posiciona sobre pausa na carreira de Tite e alerta para seriedade do tema: ‘Precisa amadurecer’

Os avanços são notórios e o tema tem sido abordado cada vez com mais frequência, mas a saúde mental ainda é um tabu no meio esportivo. Não à toa, o jornalista Paulo Vinícius Coelho enalteceu a coragem do técnico Tite ao trazer o assunto à tona no comunicado sobre a necessidade de uma pausa na carreira. O treinador mantinha conversas com o Corinthians, mas segundo fontes, teve uma forte crise de ansiedade nesta madrugada.

Para PVC, a atitude de Tite transcende a esfera individual e representa um ato corajoso, além de simbólico, no debate sobre saúde mental no esporte de alto rendimento. “Certamente haverá quem pense que o treinador foge do compromisso com o Corinthians. Porém, não parece o caso”, opinou. O comunicador entende que a decisão carrega um peso semelhante ao da ginasta Simone Biles, que se afastou das atividades pelo mesmo motivo.

“Um assunto sério. Quem esteve perto do treinador das duas últimas Copas do Mundo julga que nunca se recuperou da eliminação da Seleção. Que estava diferente, em gestos e atitudes”, recordou o jornalista.

Tite se afasta por questões de saúde

O técnico oficializou a decisão por meio de uma nota oficial assinada por seu filho e auxiliar, Matheus Bachi. O comunicado, aliás, trata da pauta de forma enfática. “Entendi que existem momentos necessários para compreender que, como ser humano, posso me sentir vulnerável. Admitir isso certamente me transformará em mais forte”, dizia um trecho.

“Decisão difícil, mas necessária. (…) Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso”, citava outra parte.

PVC destacou que o futebol, com sua cultura de cobrança permanente, não costuma abrir espaço para decisões humanas como esta. “A grandeza está em reconhecer o próprio limite e não ultrapassá-lo. Ainda mais para atender às expectativas externas. O esporte precisa amadurecer e compreender que saúde mental também é desempenho, também significa resultado”, escreveu.

Posicionamento do Corinthians

Fontes garantem ao ‘ge’ que a cúpula paulista recebeu a notícia com surpresa. Isso porque o clube contava com assinatura do técnico nesta terça-feira (22), às vésperas do confronto na Sul-Americana. Contudo, de acordo com ‘O Globo’, Adenor Bachi teve uma crise de ansiedade nesta madrugada e concluiu que não se sentia apto para iniciar um novo trabalho. A diretoria recebeu a notícia logo cedo.

A escolha de Tite de se afastar do esporte acontece após sua última passagem pelo Flamengo, onde enfrentou críticas e terminou demitido. Ainda assim, o treinador mantinha prestígio com parte significativa da torcida do Corinthians e era visto por dirigentes como nome ideal para reorganizar o time após a saída de Ramón Díaz.

