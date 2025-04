Vasco demite o técnico Fábio Carille após derrota para o Cruzeiro

Fábio Carille não é mais técnico do Vasco. A derrota por 1 x 0 para o Cruzeiro neste domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Brasileirão, encerrou a passagem de 4 meses e 8 dias do treinador pelo clube.

O anúncio foi feito pelo presidente Pedrinho depois da partida na sala de entrevistas. “Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille”, afirmou o dirigente.

O clube também se pronunciou em nota oficial nas redes sociais. “O Vasco da Gama comunica que Fábio Carille e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras. Felipe Loureiro assumirá o comando da equipe de forma interina”, diz a nota oficial.

Fábio Carille comandou o Vasco em 21 jogos: venceu nove, empatou cinco e perdeu sete. A passagem pelo clube termina com 50,7% de aproveitamento.

Pedrinho fez um mês culpa ao lembrar os tempos de comentarista. “Muitas coisas que sempre falei e preguei na tevê, sigo tendo como convicções. Mas na hora de aplicá-las, às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo. Aqui dentro, percebemos que as coisas são diferentes e também há questões anímicas que também precisam ser consideradas. Ambiente interno estava muito bom com os atletas, Carille é um cara muito especial, a comissão técnica. É um trabalho muito sério e duro. Por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador. É uma verdade, mas essa responsabilidade é minha “, afirmou o presidente do Vasco.

Pedrinho acrescentou. “Acho que todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, comissão, departamento esportivo, somos responsáveis. Colocamos uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Não é fácil, mas às vezes é necessário. Quero deixar claro que a responsabilidade é minha e agradecer muito pelo trabalho dele e de toda a comissão nesse período em que esteve com a gente. Agradecer mesmo, de coração. Foi um desligamento muito duro pra mim, pessoalmente, que tenho uma questão humana muito grande. Sei que existe uma resistência muito grande de algumas pessoas na questão humana, se tratando de alguns cargos. Principalmente o meu, como presidente”.