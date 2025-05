Jogo contra o Internacional marca "batismo" de Dorival Júnior no Corinthians

Dorival Silvestre Júnior não costuma misturar futebol e religião. No entanto, hoje, não escapará de uma espécie de batismo no templo sagrado da Fiel. O técnico do Corinthians há menos de uma semana entrará, pela primeira vez, na Neo Química Arena como dono da prancheta alvinegra, na partida contra o Internacional, às 18h30. A bênção da segunda torcida mais importante do país é importante para a sequência do trabalho no 14º clube desta Série A. O serviço de streaming Prime Video transmite o duelo em Itaquera.

O paulista de Araraquara experimentou muita coisa no futebol. Ergueu os canecos da Libertadores e da Copa do Brasil pelo clube de maior torcida do país, comandou recentemente a Seleção pentacampeã mundial, mas faltava algo, como ter a mística da torcida corintiana como aliada. "Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. Agora, vou ter esse bando de loucos a meu favor, um fator que quando eu enfrentava, sempre me preocupava. Dentro e fora, a Fiel torcida sempre fez diferença. Eu quero provar isso, quero tê-los a meu favor. E fazer o meu melhor para continuar merecendo a confiança deles", destacou durante a coletiva de apresentação.

Embora tenha dirigido os três arquirrivais do Corinthians e seja sobrinho de Dudu, ídolo palmeirense no período da primeira Academia de Futebol, entre as décadas de 1960 e 1970, Dorival Júnior tem relação com o alvinegro do Parque São Jorge. O ex-volante é filho de um corintiano. Morto em dezembro de 2014, Seu Dorival Silvestre acompanhou todos os trabalhos do herdeiro, mas jamais abandonou o amor pelo Timão.

"É uma satisfação e um prazer estar aqui. É um clube que me acolhe neste momento. Faltava no meu currículo. Estou feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível, procurando dar sequência ao trabalho que está sendo desenvolvido", discursou o novo louco do bando. Dorival Júnior estreou com vitória na quarta-feira. O mínimo valeu muito no

1 x 0 do Corinthians sobre o Novorizontino, pelo ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Hoje, Dorival Jr. deve promover seis mudanças em relação ao jogo de três dias atrás. A linha de defesa permanece a mesma, com Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Angileri. As mudanças são do meio para frente. A tendência é que Raniele e José Martínez sejam os cães de guarda, enquanto André Carillo e Igor Coronado devem cuidar da armação. Há a possibilidade do jovem Breno Bidon herdar a vaga de Coronado. Yuri Alberto retornará ao ataque. Também há grande expectativa para a Memphis Depay titular. O holandês teve problema físico na goleada sofrida contra o Flamengo e foi poupado no meio de semana.

Existe uma curiosidade envolvendo os dois principais atacantes da partida. Memphis terá a possibilidade de colocar em cartaz um duelo particular com o colorado Enner Valencia. Eles poderiam ter se enfrentado na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em 2022. No entanto, o corintiano começou o jogo no banco de reservas e viu Code Gakpo marcar no empate por 1 x 1, com gol do adversário de logo mais em Itaquera.

Por falar em atacantes, o Internacional está com pronto-socorro cheio para homens de frente. O técnico Roger Machado está desfalcado de cinco atletas do setor. A ausência de última hora é Vitinho. Ele fraturou dedo da mão esquerda na vitória sobre o Maracanã na terça-feira e será operado. Borré e Lucca tratam lesões musculares. Ricardo Mathias se recupera de entorse no joelho, enquanto Carbonero está fora desde 13 de abril devido a um problema na coxa esquerda.

O jogo em São Paulo abre a maratona de partidas do Internacional longe de Porto Alegre. Dos nove compromissos neste mês, seis serão fora do Beira-Rio. A companhia gaúcha terá Atlético Nacional em Medellín; Botafogo no Rio de Janeiro; Nacional em Montevidéu; Maracanã no Ceará; e Sport no Recife.

Reencontro e tabu

Mais três jogos dão, hoje, sequência à 7ª rodada. Destaque para o do atual campeão Botafogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar da temporada mágica em 2024, o Glorioso não bateu o tricolor em nenhuma oportunidade: foram duas derrotas e dois empates em quatro embates. A noite também será de reencontros. Atual dono da prancheta alvinegra, Renato Paiva foi o primeiro treinador do Bahia na era SAF do Grupo City.

O português não deixou saudades na Boa Terra. Em 49 exibições, obteve 19 vitórias, 15 empates e amargou 15 derrotas.