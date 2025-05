Ceilândia mantém liderança; Capital tropeça e demite Roberto Fernandes

O Ceilândia chegou a virar o jogo, mas não suportou a pressão do Luverdense em um jogo duríssimo no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT) - (crédito: Twitter/Ceilândia EC Torcedor)

Mato Grosso puxou o freio de mão dos times do Distrito Federal na rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e causou demissão de técnico. O Luverdense arrancou empate por 2 x 2 com o Ceilândia depois de sofrer a virada no Estádio Passo das Emas. No Estádio Juscelino Kubtitschek, no Paranoá, o Capital vencia o Mixto, mas tomou o empate durante o contestado acréscimo de 12 minutos. O árbitro Thiago do Carmo Brasil (RO) saiu do campo escoltado pela Polícia Militar. O Correio Braziliense apurou que o técnico Roberto Fernandes foi demitido pela diretoria tricolor depois da partida.

A combinação de resultados da rodada mantém o Ceilândia na liderança do Grupo A5 após quatro rodadas da quarta divisão nacional. O time alvinegro supera o Luverdense no número de gols pró (6 x 5). Ao deixar escapar a vitória em casa, o Capital permitiu ao Mixto o quinto ponto e o quarto lugar na zona de classificação para a segunda fase. O atual vice-campeão do DF vem logo atrás com quatro. Hoje, não avançaria ao mata-mata.

Em Lucas do Rio Verde (MT), o Luverdense abriu o placar com Anderson Alagoano, aos 22 minutos do primeiro tempo. Romarinho empatou antes do intervalo, aos 41. Na etapa final, Tarta virou o placar para o Ceilândia. No entanto, Bruninho frustrou os torcedores do time candango ao igular novamente o marcador aos 35 minutos da conclusão da partida.

"Foi um jogo muito difícil. Umidade muito alta, um desgaste muito grande na parte física. Saímos atrás no placar, tivemos de correr dobrado para empatare e depois virar... Nos últimos 15, 20 minutos, sofremos uma pressão muito grande imposta pelo Luverdense. Começaram a chuveirar muitas bolas na área e num desses nós não conseguimos cortar e tomamos um gol de cabeça", analisou o técnico Adelson de Almeida ao Correio.

Antes da partida, o treinador havia projetado a conquista de um ponto. "Se levarmos em consideração o desgaste da viagem de avião, mais conco horas de ônibus, um jogo fora de casa e com virada nossa, nós fizemos um jogo digno e não temos muito a lamentar", disse.

Capital

No Paranoá, o Capital abriu o placar com um gol de pênalti de Wallace Pernambucano aos 27 minutos do segundo tempo. A vitória parecia garantida até o árbitro acrescentar 12 minutos ao tempo regulamentar e causar revolta. Octávio igualou o resultado para o Mixto aos 59 minutos e o juiz teve de deixar o gramado escoltado pela Polícia Militar.

Ao término da partida, o presidente Godofredo Gonçalves decidiu pela demissão do técnico Roberto Fonseca. O treinador acumulou três derrotas, uma vitória e um empate em cinco jogos: quatro pela Série D do Campeonato Brasileiro e um na Copa do Brasil na partida de ida contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela terceira fase do mata-mata nacional.

Roberto Fernandes deixa o Capital com três derrotas, uma vitória e um empate em maus uma passagem pelo DF (foto: Gustavo Roquete/Capital SAF)

Autor do gol do Capital, o centroavante Wallace Pernambucano lamentou o resultado dentro de casa. "Sabemos que o momento é difícil, mas sabemos que é um momento para superação. Precisamos ainda mais da nossa torcida agora. Provavelmente, é a vez que mais precisamos do nosso torcedor. Não tem nada perdido. Ainda não acabou e sabemos que é possível reverter", afirmou.

FICHA TÉCNICA

Luverdense 2

João Guilherme; Raul Prata, Anderson Alagoano, Felipe Correa e Wender (Fabrício); Danilo Borges, Lucas Góes, Felipinho (Bruninho) e Felipe Dini (Matheus Coruja); Lucas Vieira (Wellington) e Beto (Lucas).

Técnico: Wagner Lopes

Ceilândia 2

Edmar Sucuri; Diego Bolt, Mingotti, Euller e Everaldo (Dudu); Lucas Silva, Tarta e Júnior Timbó (Milla); Kennedy (Regino), Valter Bala e Romarinho (Nando)

Técnico: Adelson de Almeida

Adelson de Almeida Estádio: Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT) Gols: Anderson Alagoano, aos 21, e Romarinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Tarta, aos 9, e Bruninho, aos 33 minutos do segundo tempo.

Anderson Alagoano, aos 21, e Romarinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Tarta, aos 9, e Bruninho, aos 33 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos: Wender (Luverdense), Diego Bolt, Edmar Sucuri, Kennedy e Lucas Silva (Ceilândia)

Wender (Luverdense), Diego Bolt, Edmar Sucuri, Kennedy e Lucas Silva (Ceilândia) Público e renda: não divulgados

não divulgados Árbitro: Renan Novaes (MS)

FICHA TÉCNICA

Capital 1

Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano (Richardson) e Renan Luis; Felipe Guedes, Erick Varão e Falcão (Rodriguinho); Rikelmi (Mattheus Silva), Adílio (Deisinho) e Wallace Pernambucano (Tobinha)

Técnico: Roberto Fernandes

Mixto-MT 1

Jefferson; Índio (Joazi), Keynan, Pablo (Daniel F.) e Vançan; Ueslei Gaúcho, Juninho e Alexandre (Raynan); Geovani (Justino), Emerson (Otávio) e Dionatha

Técnico: Lucas Isotton

Lucas Isotton Estádio: JK, no Paranoá

JK, no Paranoá Gols: Wallace Pernambucano, aos 17. e Otávio, aos 58 minutos do segundo tempo

Wallace Pernambucano, aos 17. e Otávio, aos 58 minutos do segundo tempo Cartões amarelos: Adílio, Lenon, Falcão, Lucas Oliveira e Felipe Guedes (Capital); Dionatha, Índio e Keynan (Mixto)

Adílio, Lenon, Falcão, Lucas Oliveira e Felipe Guedes (Capital); Dionatha, Índio e Keynan (Mixto) Cartão vermelho: Keynan, Índio e Lucas Isotton (Mixto)

Keynan, Índio e Lucas Isotton (Mixto) Público e renda: não divulgados

não divulgados Árbitro: Thiago do Carmo Brasil (RO)

