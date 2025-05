Cerrado vence líder e embala na LBF

Com três vitórias consecutivas, time do DF figura na oitava posição - (crédito: Diller Abreu/Agência Ceub)

O Cerrado chegou à Liga de Basquete Feminino (LBF). Estreante na competição, o time candango venceu o atual líder, o maranhense Sampaio Corrêa, por 85 x 84, ontem, no Ginásio da Asceb, e conquistou a principal vitória da equipe representante do Distrito Federal no torneio nacional. O triunfo veio de forma sofrida, nos últimos segundos, mas a defesa conseguiu segurar as maranhenses na posse final e confirmou o resultado positivo.

As destaques do jogo foram a ala-pivô Lee Lisboa, cestinha da noite com 21 pontos, e Izabela Andrade, autora de 11 pontos e 11 rebotes, além de converter lances livres importantes na reta final. A estadunidense Mia Hopkins somou mais 18 pontos. Do outro lado, Tainá Paixão teve a melhor pontuação da temporada, com 20 pontos, mesma marca de Gabi Guimarães.

“O comprometimento das atletas foi fundamental. A gente tem trabalhado bastante durante a semana e todo jogo do segundo turno será uma final. Elas estão se esforçando e entenderam essa parte. As jogadoras estavam concentradas para desenvolver o melhor jogo possível e se superaram, consolidaram um pouco do trabalho e esforço que estão tendo durante a semana”, disse o técnico Alan Monteiro.

A vitória lava a alma das representantes da capital, que perderam muitos jogos em que foram melhores e podiam ter saído de quadra vitoriosas. Desta vez, a equipe conseguiu ser fria na reta final e fez valer o bom aproveitamento nas bolas de três, com 11 acertos em 26 tentativas.

O resultado dá mais conforto para o Cerrado na tabela, agora com seis vitórias e oito derrotas. Desta forma, o time da capital continua em oitavo, atrás do Sodiê Mesquita, mas abriu dois triunfos de vantagem para o Santo André. Apenas os oito primeiros colocados avançam aos playoffs.

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa segue na liderança, mas pode ser ultrapassado pelo Sesi Araraquara e pelo Corinthians.

Embalado por três vitórias consecutivas no campeonato nacional, todas na condição de mandante, o Cerrado pode ampliar o bom momento com mais duas partidas em casa. O próximo compromisso será na terça-feira (20/5), às 19h30, contra o Unimed Campinas, no Ginásio da Asceb, na Asa Sul.