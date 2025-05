Em retorno ao Santos, Neymar protagoniza mais um capítulo para esquecer

O que começou como um romance está tomando contornos trágicos: o recente retorno de Neymar ao Santos está marcado por lesões e polêmicas do craque, que pouco esteve em campo nos últimos 20 meses.

Em fevereiro, a torcida santista recebeu o ídolo com uma grande festa, o chamado "Ney Day". O ex-atacante de Barcelona e Paris Saint-Germain estava de volta depois de 12 anos ao clube que o revelou com a expectativa de devolver alegria a um time que voltava à elite depois de uma temporada na segunda divisão.

Mas três meses depois, Neymar, de 33 anos, está novamente no departamento médico, enquanto o Santos amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

A sombra de sua aventura anterior no Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde disputou apenas sete jogos em mais de um ano devido a uma grave lesão no joelho, agora paira sobre o clube paulista.

O camisa 10 só participou de nove partidas: sete no Campeonato Paulista e dois nas oito rodadas já disputadas no Brasileirão.

Suas poucas atuações estão longe do que se pode esperar do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, embora tenha havido alguns momentos de brilho, como o primeiro gol olímpico de sua carreira, marcado contra a Inter de Limeira, no Paulistão.

O atacante teve sua primeira lesão no estadual e, em meados de abril, em sua estreia no Brasileirão, sentiu um novo problema muscular depois de 34 minutos de jogo. Ele deixou o campo chorando.

Neymar "ainda não deu todo o retorno esportivo que poderia dar" ao Santos, disse à AFP o jornalista Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN.

O time "teve resultados muito melhores com ele do que sem ele. Mas ao mesmo tempo, no momento mais decisivo do Campeonato Paulista, por exemplo, ele não pode estar em campo", lembrou Bertozzi.

- "Inadmissível" -

Neymar trabalha agora em sua recuperação, com o objetivo de voltar aos gramados no final de maio, pouco antes do fim do contrato que assinou com o Santos, até o dia 30 de junho.

Enquanto isso, a torcida do 'Peixe' se mostra irritada com os resultados da equipe, que no ano passado disputou pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"É inadmissível esse time que nós temos, com as peças que foram contratadas, estar onde está na tabela", disse um torcedor a vários jogadores depois de invadir o centro de treinamento do clube no final de abril.

As aparições de Neymar no Carnaval do Rio de Janeiro e em jogos da Kings League durante o período de recuperação de sua primeira lesão também não agradaram à torcida.

A influência que o pai do craque supostamente exerce sobre o clube também vem sendo criticada.

O atacante tentou impedir a divulgação de um podcast biográfico que apresenta seu pai como um "empresário voraz e temido no mundo do futebol". Mas a Justiça rejeitou o pedido de Neymar e o acusou de tentar uma "odiosa censura prévia".

- De volta à Seleção com Ancelotti? -

O Santos não é a única equipe na expectativa pela evolução do astro.

A Seleção voltará às Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 em junho, sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Ainda no Real Madrid, Ancelotti chega com a missão de ajustar o time brasileiro e no dia 26 de maio vai anunciar a lista de convocados para os jogos contra Equador, em Quito, e Paraguai, em São Paulo, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.

Neymar não joga pela Seleção desde que sofreu uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo em outubro de 2023, em jogo contra o Uruguai.

Embora tenha sido convocado pelo técnico Dorival Júnior em março, foi cortado da lista por lesão.

Ancelotti vai convocá-lo?

E depois de junho, o que vai acontecer quando terminar seu contrato com o Santos?

Segundo especulações, o mais provável é que fique no clube até a Copa de 2026.

"O normal agora seria renovar o contrato com o Santos. Porque a aposta no Neymar hoje é uma aposta arriscada" para uma equipe europeia, disse Bertozzi. "O Santos é um caso particular. Há uma paciência maior".