Virgínia Fonseca presa? Vidente prevê futuro da influenciadora

Virgínia Fonseca apareceu para prestar depoimento vestindo um moletom estampado com o rosto da filha - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A influenciadora Virgínia Fonseca foi o assunto da semana após prestar depoimento na CPI das Bets, na última terça-feira (13/5). Agora, o vidente João Campos prevê as consequências que a influenciadora poderá enfrentar.

Leia também: Virginia enfrenta crise após CPI e perde mais de meio milhão de seguidores

“Mesmo com todo o controle emocional, vejo que o caso vai se complicar. Ela será chamada novamente a prestar esclarecimentos. Existe risco real de isolamento, perda de contratos e até prisão”, sugere o espiritualista, que realizou uma leitura de Tarô na qual a carta da Torre apareceu — símbolo de queda, reclusão, isolamento e cobrança espiritual.

Segundo João, a previsão alerta para a ruptura da imagem construída por Virgínia. A mãe de família foi criticada por internautas ao aparecer em trajes simples na CPI, enquanto no Instagram ostenta uma vida de luxo. “Existe a possibilidade da prisão judicial, mas também pode indicar prisão emocional, profissional e até espiritual”, o vidente esclarece.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Virgínia também comanda um programa no SBT, que, de acordo com João, possivelmente pode ser impactado: “Por mais que ela demonstre leveza e tranquilidade, a situação não está resolvida. Vejo uma energia que ainda vai se desdobrar nos bastidores, podendo trazer consequências sérias até para o programa dela no SBT. Algo oculto será revelado.”

Conforme a leitura, o Sabadou com Virgínia está suscetível a perdas de patrocinadores, imagem desgastada e reavaliação interna da emissora. “O recado que veio nas cartas é que é hora de silêncio, de recolhimento, de humildade”, João explica.

O vidente destaca que 2025 é um ano regido por Xangô, orixá da Justiça nas religiões de matriz africana, e Virgínia está no centro de um ciclo de cobrança espiritual. “É o ano onde quem deve, paga. Nada ficará escondido. Xangô exige verdade e justiça acima de tudo. O que foi construído com brechas será cobrado”, finaliza.