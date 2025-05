Neymar treina com reservas do Santos em preparação para a volta

Neymar trabalhou pela primeira vez com parte do elenco santista - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O retorno de Neymar aos gramados está cada vez mais próximo. Nesta segunda-feira (19), o craque participou da atividade de reapresentação do elenco do Santos, após a derrota no clássico contra o Corinthians, no último domingo (18).

Esse foi o primeiro trabalho do jogador junto com o restante do elenco em sua recuperação. Neymar esteve junto com os reservas ao longo do treino, enquanto os titulares no clássico realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. A expectativa é que o craque comece a partida contra o CRB, na próxima quinta-feira (22) no banco e possa atuar por 45 minutos.

Outro reforço para o Santos nesta segunda é o atacante Guilherme. Fora dos gramados desde o dia 27 de abril, o atacante também é esperado no banco de reservas no jogo em Maceió. No jogo de ida, o Peixe ficou no empate em 1 a 1 e precisa vencer fora de casa para garantir a classificação.

