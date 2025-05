Queda de elevador em obra em São Paulo mata três operários

Três operários morreram após a queda de um elevador de carga durante a construção de um condomínio residencial no Butantã, Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (19/5). O acidente ocorreu na altura do km 18,5 da Rodovia Raposo Tavares, mas ainda não se sabe a causa da queda.

Segundo o Corpo de Bombeiros ao portal g1, as vítimas tiveram a morte confirmada no local. Os operários foram identificados como: João Henrique da Silva Matos, de 20 anos; Raimundo Conceição dos Santos Júnior, de 26 anos; e Amarildo Alves da Conceição, de 43 anos.

Leia também: Policial morre baleado em ação contra fábrica que vendia gelo com fezes

Uma quarta pessoa, que não estava no elevador, passou mal ao presenciar o acidente, foi socorrida e levada a um hospital. Ao todo, seis equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência, ainda conforme o g1.

Em nota, o condomínio Reserva Raposo lamentou o ocorrido e afirmou que cobrou explicações da construtora responsável. “O Reserva Raposo está acompanhando de perto todas as providências e reforça seu compromisso com a segurança, a transparência e o respeito à vida”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A BRZ Construtora, responsável pela obra, informou ao portal que a causa do acidente está sob investigação e que a perícia técnica já foi acionada. “Nos solidarizamos com os familiares das vítimas neste momento de imensa dor.” A empresa declarou também que está colaborando com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários.

A Prefeitura de São Paulo lamentou as mortes e informou que a obra tem os alvarás exigidos. Equipes da subprefeitura do Butantã e da Defesa Civil foram enviadas ao local para realizar uma vistoria, de acordo com o g1. A Secretaria da Segurança Pública comunicou que o caso está sendo investigado pelo 75º Distrito Policial (Jardim Arpoador). Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).