Capital vence Goianésia e entra na zona de classificação na Série D

O Capital está de volta à zona de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Atual vice-campeão do DF, o tricolor derrotou o Goianésia por 1 x 0 com gol de pênalti do centroavante Wallace Pernambucano no primeiro tempo. É a terceira vitória seguida em três jogos sob o comando do técnico recém-contratado Felipe Surian. Antes, o time havia superado o Luverdense, no Estádio JK, pela quarta divisão, e o Botafogo no Mané Garrincha no duelo de volta da Copa do Brasil.

O gol do Capital saiu no primeiro tempo. Wallace Pernambucamo chamou o meia Falcão para uma tabela, o camisa 10 tentou devolver a bola por elevação, mas o zagueiro Caio interceptou o passe parcialmente de forma atabalhoada e fez pênalti em Wallace Pernambucamo.

O camisa 9 bateu fome no canto direito do goleiro e xará Wallace para abrir o placar abrir o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Foi o sexto gol dele em 20 exibições na temporada, o segundo dele nesta edição da quarta divisão.

A vantagem foi administrada na etapa final com linhas baixas e muita pressão do Goianésia. No fim, prevaleceu o ponto forte do começo de trabalho do técnico Felipe Surian: o sistema defensivo. O Capital não foi vazado na gestão dele. Acumula quatro gols e não sofreu nenhum.

"importante ter uma defesa sólida. Quando não se toma gol você está sempre mais perto de vencer a partida. Esse grupo precisava dessa vitória fora de casa também. Foram perdidos alguns pontos em casa no início e agora nós vamos em busca de recuperá-los" Felipe Surian, técnico do Capital, em entrevista ao Correio Braziliense

O Capital voltará a campo no próximo sábado, às 19h30, no Estádio JK, contra o Goiânia, pela última rodada do primeiro turno. O Grupo A5 é liderado pelo Aparecidense-GO com 13 pontos. Divide o topo com o Luverdense-MT e ocupa o primeiro lugar nos critérios de desempate. O Ceilândia é o terceiro com 11 e o Capital fecha o G4 com 10 pontos.

FICHA TÉCNICA

Goianésia 0

Wallace; Luquinha, Caio, Tibúrcio e Ian; Jô, Tabata (Yuri Carioca), Wesley e Bruninho (Mosquito); Jackson (João Sala)e Sandrinho (Caio Wilker)

Técnico: Gian Rodrigues

Capital 1

Reynaldo; Lenon, Pedro Romano, Richardson e Renan Luís; Felipe Guedes, Erick Varão (Maycon Lucas), Rodriguinho (Tobinha, depois Lucas Oliveira) e Falcão; Rikelmi (Deysinho) e Wallace Pernambucano (Mateusão)

Técnico: Felipe Surian

Gol: Wallace Pernambucano, aos 45 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Sandrinho (Goianésia) | Rodriguinho, Lenon e Erick Varão (Capital)

Público e renda: não divulgados

Árbitro: Luiz Paulo Pinheiro (MT)