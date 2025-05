São Paulo analisa proposta por lateral de 16 anos

O São Paulo recebeu uma proposta pelo lateral-esquerdo Ângelo, de apenas 16 anos. O jogador atua pelo time Sub-17, conquistou o Sul-Americano da categoria com a Seleção Brasileira em abril e vem treinando com a equipe principal frequentemente. O clube interessado é o Strasbourg, da França, que pertence ao mesmo grupo do Chelsea.

A oferta é de cinco milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões, com mais dois milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, em metas. O pagamento seria realizado em duas parcelas de R$ 16 milhões. A primeira 30 dias depois da assinatura do contrato e a segunda em janeiro de 2027.

De acordo com o portal GE, o São Paulo confirmou o recebimento da proposta, mas ainda não analisou melhor ela. O agente do jogador, Gilberto Tavares, não quis dar detalhes, mas garantiu que não há nada fechado até agora. Ângelo possui contrato com o Tricolor até novembro de 2027.

