Futsal: Distrito Federal será sede da Taça Brasil sub-12 Masculina em junho

Brasília receberá nos dias 8 a 14 de junho a Taça Brasil Sub-12 Masculina, realizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) e do Instituto Barbosa Transformando Vidas (IBTV). O Ginásio da Associação Atlética do Banco do Brasil receberá a quarta edição do torneio nacional da categoria, ao todo, o espaço pode receber 800 torcedores para acompanhar os duelos.

Ao todo, foram destinadas vagas para 14 estados que se classificaram antecipadamente: Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Goiás, Alagoas, Pará e Amazonas. O Barbosa Futsal, da Ceilândia, será o clube anfitrião da competição, além do ceilandense, outros 15 times entrarão na briga pelo título.

O Distrito Federal terá mais um representante em quadra, o Fidas Futsal. As demais agremiações serão: Tropical T. C. (MG), América F. C. (RN), Ajax Academy (PE), Imperial Futsal (SC), Clube do Remo (PA), Goiás E. C. (GO), Fortaleza E. C. (CE), A. A. D. Nobrense (MT), Copag Futsal (TO), Juventude AG. FC. (MS), Fera da Base Sports Ltda (PR), Meninos da Paraíba (PB), Agrimaq (AL) e Amazonas F. C. (AM).



Brasília entrou no radar para sediar a competição visando a importância da região em elevar o esporte de base, se tornando uma vitrine para os atletas que irão competir na Taça Brasil. Outro ponto, foi o compromisso da Confederação em proporcionar aos atletas e amantes da modalidade uma experiência com o esporte.