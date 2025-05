Neymar compartilha momento divertido com a filha e encanta web

Neymar usou as redes sociais para compartilhar mais um momento fofo com sua filha Mavie, de 1 ano e sete meses, na noite desta quinta-feira (29). Ele apareceu dançando e cantando uma música da Moana em um estacionamento com a pequena.

No vídeo é possível reparar que o jogador e Mavie estão se divertindo com a música ‘Saber quem sou’, do filme Moana, da Disney. Na legenda, o camisa 10 do Santos escreveu: ‘Nosso momento Moana’.