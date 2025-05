Stabile aposta em velhos conhecidos para o comando financeiro do Corinthians

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, escolheu nesta sexta-feira (30) os responsáveis por cuidar do departamento financeiro do clube na nova gestão. O assunto vem sendo tratado como prioridade pelo novo mandatário, por conta da dívida de R$ 2,5 bilhões.

Emerson Piovensan aceitou o convite para voltar a ser o diretor financeiro do clube. Ele ocupou o cargo entre 2015 e 2017, quando Roberto de Andrade era o presidente. Ele também foi conselheiro vitalício do clube e influente na política alvinegra por anos.

Ainda não está confirmado, mas Piovensan deve ter a companhia de Roberto Gavioli, que tem larga experiência no departamento financeiro do Corinthians. Ele trabalhou no clube junto de Roberto de Andrade, Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves. Contudo, pediu para deixar o Parque São Jorge após seis meses de gestão de Augusto Melo.

Outro que deve colaborar com a gestão financeira é o ex-diretor Rozallah Santoro, mas este sem cargo no clube. Além disso, outros departamentos devem ser mantidos com os nomes escolhidos na gestão Augusto Melo. Por fim, o jurídico será comandado por Leonardo Pantaleão e o marketing estará a cargo de Vinicius Manfredi, recontratado como superintendente um mês depois de ser demitido do cargo.

“Primeiro a gente começa pela questão financeira, o jurídico e a administração. Terra arrasada é porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir”, revelou Osmar Stabile, em seu discurso de posse.

