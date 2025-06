CBF define confrontos das oitavas da Copa do Brasil; confira

A nova rota está traçada rumo a um dos principais títulos da temporada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta segunda-feira (2/6), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e o mando de campo para cada chave. As partidas serão disputadas nas semanas de 30 de julho a 6 de agosto, após a Copa do Mundo de Clubes.

“A Copa do Brasil, como todas as outras competições de Copa, são muito emocionantes, porque são eliminatórias. Então o torcedor sofre e estas competições têm um ambiente muito bonito. Espero que o povo brasileiro possa desfrutar”, disse o novo treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, em recado antes da definição das chaves.

Sem divisão de potes, o sorteio não teve restrição de confrontos e abriu a possibilidade de clássicos estaduais. Por isso, um dos holofotes das oitavas será entre Corinthians e Palmeiras para um novo tira-teima da decisão do Paulistão 2025. Ainda terá outra reedição de final, mas no caso a da própria Copa do Brasil do ano passado, entre Flamengo e Atlético-MG, agora na quarta fase da competição.

Outro confronto entre times da elite será entre Fluminense e Internacional, além do duelo entre Botafogo, que eliminou o Capital na etapa anterior, e Bragantino. Representantes da Série C, Retrô e CSA terão pela frente paradas duras contra Bahia e Vasco, respectivamente.

Os 16 times presentes na atual fase do torneio receberam uma cota de R$ 3,6 milhões, mas quem avançar às quartas de final irá arrecadar mais R$ 4,7 milhões. O campeão vai lucrar R$ 77 milhões no total, com a final marcada para 2 e 9 de novembro.



Confira os confrontos:

São Paulo x Athletico-PR

Atlético-MG x Flamengo

Retrô x Bahia

Fluminense x Internacional

CRB x Cruzeiro

CSA x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Red Bull Bragantino