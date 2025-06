Confira os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina

A CBF realizou na tarde desta segunda-feira (2/6), o sorteio para decidir os duelos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina. O evento ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 13h30, e marcou o retorno da competição para a modalidade. São sete fases no total, todas com jogo único. O time campeão garante a vaga na Supercopa do Brasil.

Clubes de todas as divisões participam. Ao todo, 32 equipes estão na briga pelo título nacional. Nesta fase, entra em campo os classificados da Série A3 e os times da Série A2. As partidas estão previstas para rolarem no dia 11 de junho (quarta-feira). Os que avençarem, enfrentarão os 16 plantéis da elite nacional, que entram na competição apenas em agosto.

Confira como ficaram os confrontos da segunda fase Copa do Brasil:

Juventude de Sergipe x Fortaleza

Brasil de Farroupilha x Itacoatiara

Remo x Operário-MS

Santos x Perolas Negras - RJ

Ipojuca x Manaus

Propesridade x Misto - MT

Realidade Jovem (SP) x Atlético Rio Negro

Taubaté (SP) x Avaí/Kindermann

Botafogo (RJ) x Tuna Luso (PA)

Atlético Piauiense Sociedade Ação

Vasco da Gama x Minas Brasília

Coritiba x Rolim de Moura

Doce Mel x Pinda Ferroviária

São José x Ipiranga

Atlético-MG x Paysandu

Vitória (BA) x Itabirito