Brasil domina os EUA e segue com aproveitamento perfeito na VNL

Um dia depois de bater a República Tcheca, a Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou, nesta quinta-feira (5/6), no Maracanãzinho, no Rio, a segunda vitória na Liga das Nações, dominando os Estados Unidos, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18 e 25/17 e 25/19. A ponteira Ana Cristina foi novamente a maior pontuadora, com 19 na partida. O Brasil volta a jogar no sábado (7/6), diante da Alemanha, às 13h30. O SporTV2 transmite.

O primeiro set começou equilibrado. O Brasil começou com m ponto da central Lorena, mas viu as americanas empatarem por 3/3. Com destaque para Ana Cristina, a seleção chegou a abrir 6/3. Mas a ponta Eggleston liderou os Estados Unidos para conseguir virar o placar em 8/7. Alternando com "largadinhas", sem encarar de frente o forte bloqueio americano, as brasileiras chegaram a ter 11/10 no placar.

Com a ajuda nos erros na recepção, os Estados Unidos voltaram a dominar com 14/12, mas o Brasil, com belos momentos do bloqueio, com Julia Bergmann, conseguiu nova reviravolta para 18/16. As americanas sentiram o momento de destaque do Brasil, passaram a errar e permitiram a abertura de vantagem do Brasil para 22/17 No final, Tainara somou mais dois pontos: um de bloqueio e outro no ataque. O Brasil fechou em 25/18.

O segundo set o Brasil começou apoiado no ótimo saque de Ana Cristina e chegou a ter 7/3. A disputa continuou intensa e os ataques passavam pelos bloqueios. O time americano falhou na recepção e no saque, o Brasil aproveitou para fazer 16/11. Os Estados Unidos aumentam o ritmo e encostam: 18/17.

Mais uma vez, Ana Cristina faz a diferença e com dois pontos ajuda a aumentar a vantagem para o Brasil: 21/17. O final da segunda parcial é toda do Brasil, que fecha em 25/17. Brasil, 2 a 0.

A vantagem no placar não diminuiu o ímpeto do time brasileiro, que iniciou forte no bloqueio com dois pontos de Lorena. Logo o placar já estava em 5/2 e depois 9/3. O Brasil segue forte no ataque com Tainara e Ana Cristina e alcançou 15/8.

O bloqueio do Brasil esteve eficiente e somou 11 pontos no jogo, quando o placar estava 16/10 no terceiro set. As americanas se perderam no final, ao cometerem uma série de erros, proporcionando ao Brasil abrir incríveis 20/10.

Americanas arriscaram uma reação com 21/14 e 22/17, mas o Brasil mostrou tranquilidade para fechar o set em 25/19 e o jogo em três sets.