Com atletas do DF, ITF Sand Series define as chaves da quinta edição

O sorteio das chaves do ITF Sand Series Brasília Classic 2025 foi realizado ontem, na Arena BRB, montada ao lado do Estádio Mané Garrincha, e definiu o caminho para o título da competição que toma conta da capital federal nesta semana. Presentes na primeira disputa do torneio no Distrito Federal, em 2021, as duplas Bianca Galvão/Valentina Santana e Lucca Pompei/Enzo Bataglini representam o quadradinho no campeonato mundial.

Aos 11 anos, as promessas brasilienses estrearam na edição inaugural do torneio, na categoria juvenil. Desde então, os atletas cresceram na modalidade. A dupla Bianca e Valentina, hoje, lidera o ranking do DF no sub-16. Enzo e Lucca, conheceram o beach tennis na primeira experiência que tiveram com o Sand Series. Os garotos eram amigos e, em 2021, decidiram fechar a parceria para competirem.

Este ano, vão em busca do título. Enzo relembra a estreia na competição. "A minha experiência no primeiro evento foi incrível. Para te falar a verdade, foi onde eu conheci o beach tennis, onde eu me apaixonei por esse esporte, quando eu comecei a me dedicar realmente. E, hoje, estar ao lado do Luquinha, que é um irmão para mim. Não vejo a hora de entrar na quadra, dar o nosso máximo e nos divertir muito", comentou.

"O primeiro torneio foi um marco para o esporte, mas esse ano não tem o que falar. Está cada vez maior. Todo ano que nós vemos, ficamos mais impressionados com tamanha estrutura. Jogaremos a chave principal e é muito legal poder fazer parte", complementou Lucca.

Frutos da competição, Valentina e Bianca compartilham histórias parecidas com os companheiros de profissão. "É muito incrível participar desse torneio. Desde 2021, a estrutura se supera. Sempre melhor e mais organizado. É muito bom trazer isso para o esporte e para a capital. Nós estamos muito felizes de ter essa oportunidade", comemorou Valentina. "Acho que vai ser uma competição muito boa. Está uma energia incrível e com ótimos jogos. Acho tudo muito incrível", festejou Bianca.

A chave principal do torneio estreia nesta quinta-feira (12/6), a partir das 13h30, valendo a premiação recorde de US$ 109 mil (R$ 621 mil na cotação atual), a maior da temporada.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

