Fórmula 1: Tudo sobre o GP do Canadá, 10ª corrida da temporada de 2025

Pilotos do grid da Fórmula 1 terão fim de semana de disputas acirradas no circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal - (crédito: Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP)

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o Grande Prêmio do Canadá, a décima etapa da temporada de 2025 e uma pausa entre a fase europeia do campeonato. A elite do automobilismo desembarca no Circuito Gilles Villeneuve para mais um capítulo da disputa interna da McLaren no mundial de pilotos e com esperança renovada para um bom desempenho do brasileiro Gabriel Bortoleto na Sauber. A classificação será às 17h de sábado (14/6), enquanto a corrida começa às 15h de domingo (15/6), em Montreal. Band, BandSports e F1 TV transmitem.

A última prova, na Espanha, ficou marcada pela expectativa em cima da nova diretriz técnica para diminuir a flexibilidade das asas dianteiras. A esperança de algumas equipes era de que a mudança diminuísse o ritmo da McLaren, mas o que se viu foi a manutenção da dominância apresentada ao longo de toda a temporada.

Por isso, o holofote do campeonato volta a ser na disputa entre os companheiros Oscar Piastri e Lando Norris pelo mundial de pilotos. O australiano voltou a superar o britânico após duas etapas e venceu em Barcelona com tranquilidade, igualando o recorde de Ayrton Senna com oito pódios consecutivos pelo time de Woking. No entanto, a diferença entre a dupla é de apenas 10 pontos.

Quem por diversos momentos mais ameaçou as McLarens era Max Verstappen, em busca do pentacampeonato. Porém, o holandês da Red Bull ficou para trás após bater de propósito em George Russell nas últimas voltas do GP da Espanha e ser punido com 10 segundos, que o levaram até a 10ª colocação.

Além de ter visto a desvantagem para Piastri chegar em 49 pontos, o tetracampeão também ficou pendurado na superlicença. O limite que um piloto pode ter ao longo de um ano são 12 pontos e o holandês está com 11. Caso sofra uma nova punição e ultrapasse o limite, Verstappen será suspenso por uma corrida.

Outro resquício da corrida passada é a esperança por um melhor desempenho da Sauber. Nico Hulkenberg conseguiu marcar um quinto lugar, na frente da Ferrari de Lewis Hamilton, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 12º, a melhor posição dele na carreira na Fórmula 1, apesar da estratégia equivocada da equipe. O brasileiro está cada vez mais perto de marcar os primeiros pontos na elite do automobilismo, especialmente se o carro continuar no mesmo nível apresentado na pista de Barcelona.

Antes da largada do GP do Canadá, Piastri lidera o campeonato com 186 pontos, na frente do companheiro Norris (176) e de Verstappen (137). Entre equipes, a McLaren está com 362, mais que o dobro na frente de Ferrari (165) e Mercedes (159). A próxima parada da Fórmula 1 será no Grande Prêmio da Áustria, em 29 de junho, no Red Bull Ring, às 10h.

Programação

Primeiro treino livre - sexta-feira (13/6), às 14h30

Segundo treino livre - sexta-feira (13/6), às 18h

Terceiro treino livre - sábado (14/6), às 13h30

Classificação - sábado (14/6), às 17h

Corrida - domingo (15/6), às 15h

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima