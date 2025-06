Justiça espanhola dá novo ganho de causa a Daniel Alves, e jogador recupera R$ 4 milhões

Daniel Alves obteve nova vitória judicial nessa segunda-feira (17), que, aliás, o fez recuperar 628 mil euros (cerca de R$ 4 milhões). Em decisão favorável ao ex-lateral da Seleção, o Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha, invalidou a alegação de inadimplência no pagamento de pensão alimentícia — denunciadas por sua ex-mulher, Dinorah Santana.

O processo se refere à pensão dos filhos Daniel Filho e Victória Alves — frutos da relação do casal encerrada em 2011. Segundo informações do jornal espanhol Marca, a Justiça concluiu que o ex-atleta cumpriu integralmente o acordo firmado em 2012, invalidando, portanto, a alegação de inadimplência. A sentença ainda obriga Dinorah a arcar com os custos do processo movido contra o ex-marido.

Defesa contesta acusações

De acordo com documentos do processo, Dinorah alegava que o ex-marido havia interrompido os pagamentos logo após a separação. A Justiça catalã, no entanto, rechaçou essa versão e reconheceu o cumprimento dos compromissos legais por parte do jogador. A empresária também havia ingressado com ações semelhantes na Justiça brasileira, mas essas ainda estão pendentes de julgamento.

A vitória do ex-jogador não apenas encerra a disputa judicial na Espanha como também reforça sua estratégia de reabilitação de imagem após a anulação de sua condenação anterior por estupro. A decisão do Tribunal Superior da Catalunha, proferida em março deste ano, considerou nulas as provas do processo e o absolveu completamente da acusação, encerrando o período de prisão preventiva que durou mais de 14 meses.

Daniel Alves à espera do terceiro filho

O ex-lateral vive uma fase, segundo ele, de “transformações pessoais” paralelamente às batalhas judiciais. Como anunciado por Joana Sanz, ele está à espera de seu terceiro filho, o primeiro com a modelo, e lida com a chegada do bebê como “um recomeço”. Ela demonstrou apoio ao atleta por praticamente todo processo envolvendo a condenação por estupro, em Barcelona.

Apesar de ainda não ter retomado oficialmente a carreira no futebol, o baiano já publicou imagens treinando com chuteiras e sinalizou que pretende voltar aos gramados. Ao mesmo tempo, continua à espera da análise de um recurso apresentado pelo Ministério Público espanhol, que contesta sua absolvição no caso de violência sexual e será julgado no Supremo Tribunal da Espanha.

