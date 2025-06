Fluminense domina Borussia Dortmund, mas não sai do zero em estreia na Copa

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 17: Agustin Canobbio #17 of Fluminense FC shoots on goal during the FIFA Club World Cup 2025 group F match between Fluminense FC and Borussia Dortmund at MetLife Stadium on June 17, 2025 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: David Ramos/Getty Images via AFP)

New Jersey — Se alguém tinha dúvida sobre a capacidade do técnico Renato Gaúcho para comandar o Fluminense ou a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, a exibição tricolor na estreia contra o Borussia Dortmund não deixou dúvida. Moderno do início ao fim, o time carioca dominou os alemães no Metlife Stadium nesta terça-feira. A torcida certamente ficou orgulhosa. Faltou gol por erro na tomada da decisão ou falta de zelo nas finalizações.

O Fluminense mostrou total comprometimento com o plano de jogo de Renato Gaúcho e teve uma apresentação quase impecável no primeiro tempo. Quem acusa o treinador de não dar a mínima para os estudos testemunhou o upgrade. Houve marcação no campo de ataque, marcação alta no território inimigo e atitude para encurralar o Borussia Dortmund.

Renato Gaúcho mostrou repertório. Árias e Samuel Xavier incomodavam pela direita. Canobbio e Renê tramaram pela esquerda. Bem distribuído, o meio de campo do Fluminense mantinha o controle da partida e criava oportunidades. O colombiano John Arias incomodou o goleiro Kobel em três finalizações no primeiro tempo.

Quando o Borussia Dortmund atacou, a experiência de Thiago Silva se impôs nos duelos à parte com o guineense Guirassy. O artilheiro da Champions League ao lado de Raphinha com 13 gols foi neutralizado pelo capitão. A retaguarda também deu conta dos homens de criação. Brandt e Adeyemi não ficaram confortáveis na partida.

A superioridade do Fluminense continuou no segundo tempo. O Fluminense poderia ter aberto o placar pelo menos duas vezes. A primeira em um lançamento primoroso de Arias para Everaldo. O centroavante invadiu a área sozinho e se atrapalhou na frente do goleiro Kobel. Na tentativa de corrigir o desperdício, ajeitou a bola para Canobbio e o meia uruguaio finalizou fraquinho para a fácil defesa da muralha amarela.

O goleiro do Borussia Dortmund voltou a salvar em uma blitz do Fluminense. Everaldo e Nonato finalizaram em sequência e a defesa adversária resistiu. O Borussia Dortmund incomodou algumas vezes, porém o jogador mais velho da Copa do Mundo de Clubes da Fifa deu uma aula de tranquilidade sob a trave. Aos 44 anos, Fábio estava sempre atento.

As traves do MetLife Stadium parecem amaldiçoadas. Lá se vão dois jogos de times brasileiros na arena e nada de gol. O Palmeiras empatou com o Porto por 0 x 0 no último domingo. Mais de 180 minutos de jogo sem bola na rede.