Palmeiras consegue o empate contra o Inter Miami e vai encarar o Botafogo

Palmeiras correu atrás para garantir a liderança do grupo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras passou por um sufoco na noite desta segunda-feira (23), mas conseguiu evitar a sua primeira derrota no Mundial de Clubes. No Hard Rock Stadium, o Verdão saiu perdendo para o Inter Miami por 2 a 0 e conseguiu chegar ao empate.

Com o resultado, o Alviverde garantiu a primeira colocação do Grupo A, com cinco pontos, e vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final. Já o Inter Miami também garantiu a sua vaga, com a mesma pontuação, e vai encarar o PSG.

Jogo ruim e revés na primeira etapa

O Palmeiras começou o jogo tendo a primeira oportunidade, com uma cabeçada de Gustavo Gómez para fora. Entretanto, a equipe de Abel Ferreira deu muito espaço para o Inter Miami, que trabalhava a bola sem preocupações. Em um contra-ataque, os donos da casa abriram o marcador. Após chutão da defesa, Suárez ganhou no alto do paraguaio e escorou para Allende, que arrancou livre e tocou na saída de Weverton para marcar.

Atrás no placar, o Verdão conseguiu chegar mais no campo de ataque. Na principal oportunidade, Facundo Torres recebeu na entrada da área após boa troca de passes, chutou rasteiro e a bola passou tirando tinta. Flaco López ainda teve uma última chance, mas cabeceou para fora.

Palmeiras corre atrás e garante o empate

Na volta do intervalo, o Palmeiras até mostrou mais intensidade, mas ainda deixava muitos espaços para o Inter. Messi apareceu em duas oportunidades. Em uma, chutou para defesa de Weverton. Na segunda, finalizou por cima da meta. Quem apareceu mesmo foi a outra estrela do time. Suárez recebeu de Alba, passou bonito pela marcação e chutou na saída de Weverton para marcar um golaço.

Com o risco da eliminação, Abel Ferreira colocou o time para cima. Entretanto, o Palmeiras se apresentava muito nervoso e não conseguia criar grandes oportunidades. Mesmo assim, quem veio do banco, conseguiu diminuir. Allan deu bom passe para Paulinho, que ganhou da marcação e chutou no canto para descontar.

Depois de diminuir, o Palmeiras pressionou com tudo e partiu para buscar o empate. E conseguiu, mais uma vez com o banco se destacando. A defesa cortou cruzamento na área e a bola ficou nos pés de Maurício, que bateu firme para empatar. No último lance, Paulinho e Vitor Roque tiveram a chance da virada, mas pararam em Ustari.

INTER MIAMI 2 x 2 PALMEIRAS

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 3ª rodada

Data-Hora: 23/6/2025, segunda-feira, 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)

Público Total: 60.914 torcedores

Gol: Allende, 15’/1ºT (1-0); Suárez, 19’/2ºT (2-0); Paulinho, 34’/2ºT (2-1); Maurício, 42’/2ºT (2-2)

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcon e Allen; Busquets, Redondo (Rodriguez, 31’/2ºT), Allende (Picault, 31’/2ºT), Messi e Segóvia (Alba, 20’/2ºT ); Suárez. Técnico: Javier Mascherano

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Allan, 21’/2ºT ), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs, 16’/1ºT) e Piquerez; Lucas Evangelista (Vitor Roque, 21’/2ºT ), Richard Ríos e Raphael Veiga (Maurício, intervalo); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho, 8’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Auxiliares: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Wiatkowski (POL)

Cartão Amarelos: Messi (INT)