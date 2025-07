Influência dos reservas tranquiliza Abel para duelo contra o Chelsea

Banco de reservas do Palmeiras é potencializado pela comissão técnica mais longeva do Brasil: Abel e companhia estão no alviverde desde 2020 - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

Philadelphia (EUA) — É preciso acessar a sala de conferências para as entrevistas do técnico Abel Ferreira, preparado para a trocação de perguntas e respostas nem sempre afáveis. O humor do técnico do Palmeiras oscila, independentemente do resultado. Sincerão, o português não leva desaforo para casa. Devolve na mesma moeda os questionamentos indesejados no melhor (ou pior) estilo "Quem diz o que quer ouve o que não quer".

Abel deveria estar relaxado depois de classificar o Palmeiras para as quartas de final, na vitória por 1 x 0 contra o Botafogo. Só que não. Motivo: ele havia acabado de sofrer duas baixas relevantes para o duelo de nesta sexta-feira (4/7), contra o Chelsea, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Philadelphia, estado da Pennsylvania. O sobrevivente enfrentará o Fluminense ou o Al Hilal nas semifinais no MetLife Stadium, em New Jersey.

O zagueiro e capitão Gustavo Gómez foi expulso. O lateral-esquerdo Piquerez recebeu o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão nas quartas de final. Abel tinha munições na ponta da língua para iniciar o jogo de esconde no duelo tático com Enzo Maresca.

Questionado sobre como configurar o time sem o xerife um dos responsáveis pelas cobranças de falta e de escanteio, Abel deu aquela alfinetada na imprensa. "É só fazer como vocês dizem: arroz com feijão. Sai zagueiro e entra zagueiro, sai lateral e entra lateral, sai ponta e entra ponta. Mas é muito bom ter esse elenco mais amplo para esse tipo de situações, lesões, suspensões. Temos zagueiro, um vai jogar na esquerda, outro, no centro", ironizou, antes de voltar a responder amistosamente.

"Os que acabaram (a partida contra o Botafogo), seguramente, são os que vão entrar, mas, sinceramente, ainda não pensei nisso. Quero agora descansar um pouco, ir para o hotel, tentar apagar e descansar, que eu preciso". Como mostrou a reportagem do Correio em vídeo nas redes sociais no último sábado, Abel foi turistar depois do jogo. Visitou a escadaria do Rocky Balboa, um dos cartões da Philadelphia, e passeou com a família de óculos escuros na vã tentativa de não ser reconhecido ou tietado pelos fãs.

Nos trabalhos durante a semana, no Centro de Treinamento do Philadelphia Eagles, Abel Ferreira deu as primeiras pistas de como pretende formatar o Palmeiras. Micael e Vanderlan assumiram as vagas de Gustavo Gómez e de Piquerez, respectivamente. A tendência é esta: Weverton; Giay, Bruno Fuchs e Micael; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Mayke e Vanderlan; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

A aparente convicção do treinador tem a ver com a eficiência dos reservas. Quem sai do banco tem resolvido. Flaco López substituiu Vitor Roque e marcou contra o Al Ahly. Mauricio e Paulinho evitaram a derrota para o Inter Miami, entrando nos lugares de Raphael Veiga e de Facundo Torres, respectivamente. Estêvão saiu, Paulinho entrou e resolveu a partida para o Palestra Itália na prorrogação contra o Botafogo.

"Ao final de cada jogo, quando leio as análises de vocês, os melhores são sempre os que entram. Eu fico muito feliz por quase todos poderem ter jogado e participado desse Mundial. Temos uma bela mescla entre experiência, irreverência e juventude. É ótimo olhar para o banco, trocar jogadores e a equipe continuar consistente", orgulha-se Abel.

Enzo Maresca certamente está pronto para ser surpreendido. O Palmeiras teve mudanças táticas contra o Botafogo. Estêvão, por exemplo, iniciou a partida aberto na esquerda fazendo uma dupla com Piquerez. Allan assumiu a ponta direita. Portanto, o lusitano pode estar articulando novas armadilhas no tempo livre extra ao qual prometeu a si.

"Eu disse que procuraria viver esse Mundial de forma diferente. Com a mesma entrega, dedicação, mas leve. Aquilo que é exigência que eu coloco em mim mesmo e nos meus jogadores. Isso pode deixar uma pressão extra e não deixar os jogadores e o próprio treinador ser mais criativo. Às vezes, a vontade de querer ganhar atrapalha as decisões".

Na atividade de terça-feira, o Palmeiras interagiu com o linebacker Jihaad Campbell, recrutado recentemente pelo Philadelphia Eagles no draft para a próxima temporada da NFL, a liga profissional de futebol americano. O jogador foi um dos destaques de Alabama na liga universitária e era um dos destaques no banco de talentos, mas caiu para o final da primeira rodada por questões físicas. Campbell deu uma bola oval para o amigo Estêvão.