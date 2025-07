Fluminense vence o Al Hilal e está na semifinal do Mundial de Clubes

Em duelo eletrizante na tarde desta sexta-feira (4/7), no Camping World Stadium, em Orlando, o Fluminense vence o Al Hilal e vai à semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Com golaço do atacante Martinelli e do volante Hércules, um em cada tempo, o tricolor agora aguarda a partida das 22h entre Palmeiras e Chelsea para saber quem será o adversário.

A equipe saudita chegou a empatar no início da segunda etapa com chute do brasileiro Marcos Leonardo, mas o técnico Renato Gaúcho saltou o camisa 8 do tricolor do banco de reservas para o gramado, e foi ele o autor do gol da vitória.



A vitória neste jogo garantiu ao bolso do clube mais US$ 21 milhões (R$ 113,8 milhões de reais). Entretanto com a classificação, o Fluminense já acumula R$ 329 milhões em premiação desde o início do campeonato.