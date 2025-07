Hércules reforça a importância dos reservas no Mundial

Um torneio tiro curto, como a Copa do Mundo de Clubes, costuma recompensar aqueles com muito mais do que 11 titulares. A classificação do Fluminense à semifinal, após a vitória por 2 x 1 sobre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira (4/7) reforça isso. O duelo estava empatado até os 25 minutos do segundo tempo, quando Hércules decretou o triunfo tricolor. Detalhe: ele já havia decidido a parada na fase anterior, ao marcar o segundo contra a Internazionale.

Jornais da Espanha, inclusive, repercutiram a estrela do jogador de 24 anos. O diário Marca deu a manchete "A força de Hércules coloca o Flu na semifinal e acaba com o sonho saudita". O As analisou: "Com um nome mitológico e espírito colossal, Hércules apareceu para colocar o Flu na frente com um chute cruzado especialidade da casa. Mais uma vez, os comandados de Inzaghi remaram contra a corrente".

Hércules é apenas um dos reservas de luxo que têm entrado e mudado enredos na Copa do Mundo de Clubes. Possível adversário do Fluminense na próxima fase — caso vença o Chelsea —, o Palmeiras se acostumou a ser salvo pelas peças do banco. Flaco López substituiu Vitor Roque e marcou no 2 x 0 contra o Al Ahly. Maurício e Paulinho evitaram a derrota no 2 x 2 diante do Inter Miami, entrando nos lugares de Veiga e Facundo Torres. Estêvão saiu, e Paulinho, novamente, resolveu contra o Botafogo nas oitavas.

A campanha do Flamengo foi interrompida nas oitavas de final, mas teve como ponto positivo o oportunismo de Wallace Yan, Garoto do Ninho. O meia-atacante de 20 anos jogou oito minutos contra o Chelsea e marcou o terceiro e 19 contra o Los Angeles FC, suficientes para evitar a derrota. Bruno Henrique foi o responsável por iniciar a reação contra os Blues.

O badalado Manchester City teve a estrela de Phil Foden. Dos três jogos disputados pela estrela inglesa, dois tiveram gols após ser acionado do banco pelo técnico Pep Guardiola, contra Al-Hilal (derrota por 4 x 3 pelas oitavas) e Juventus (vitória por 5 x 2 na fase de grupos).