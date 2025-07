Mundial de Clubes tem êxtase tricolor e tristeza alviverde

Philadelphia (EUA) — A semifinal brasileira está frustrada. No Dia da Independência dos Estados Unidos, a ex-colônia inglesa viu o londrino Chelsea colocar-se no caminho que separa o Fluminense da carta de alforria do pedido de reconhecimento à Fifa do título da contestada Copa Rio de 1952. Ontem, o tricolor carioca derrotou o Al Hilal, por 2 x 1, no Camping World Stadium, em Orlando, com gols de Martinelli e Hércules, e esperava pelo Palmeiras. O time paulista está eliminado. Perdeu para os atuais campeões da Conference League, por 2 x 1, no Lincoln Financial Field, e deu adeus ao sonho de virar a página do pedido de validação da conquista da Copa Rio de 1951. Estêvão marcou na despedida em um jogo marcado pela grave falha de Weverton. O goleiro não teve culpa no lance de Cole Palmer, mas sofreu um frango no arremate crucial de Gusto.

Depois de Flamengo e Palmeiras, será a vez de o Fluminense encarar o Chelsea, na terça-feira, no MetLife Stadium, em New Jersey, palco da decisão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa no próximo 13 de julho. Cole Palmer, personagem de um outdoor gigante na Times Square, em Nova York, fez jus à fama e assinou a carteira de freguês do time alviverde. Em 2021, o Palestra perdeu a final do velho Mundial em outra tentativa frustrada.

Na Philadelphia, a torcida do Palmeiras transformou o Lincoln Financial Field novamente em um puxadinho do Allianz Parque. Depois da execução do hino nacional dos EUA na celebração do 4 de julho, o Dia da Independência dos EUA, e do respeitadíssimo minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e o irmão dele, André Silva, vítimas de um acidente automobilístico na Espanha, a torcida alviverde ganhou disparado do Chelsea no gogó.

Aos gritos de "vamos pra cima, porco, vamos que eu vim te apoiar, sair vencedor, lutem sem parar", os palestrinos tomaram um susto no primeiro tempo. O supervalorizado Cole Palmer, protagonista de um outdoor gigante na Times Square e em frente ao Madison Square Garden, em Nova York, abriu o placar. Ele venceu a marcação de Micael e Giay para finalizar da entrada da área, no canto de Weverton e abrir o placar: 1 x 0.

Contratado por 34 milhões de euros pelo Chelsea e criticado pela torcida nesta Copa por admitir ter perdido o foco às vésperas de se apresentar ao novo clube, Estêvão respondeu com um golaço aos sete minutos do segundo tempo. Colwill não conseguiu deter o jovem de 18 anos, depois de ele ser acionado por Allan, e a bola tocou caprichosamente na trave direita de Robert Sánchez antes de entrar. Se existe lei do ex, Estêvão lançou a lei do futuro reforço e fez as pazes com a torcida alviverde no Lincoln Financial Field.

Estêvão só não esperava que uma falha do goleiro Weverton colocasse fim na passagem dele pelo Palmeiras. O herói de tantas páginas do alviverde tomou franco em um chute cruzado de Gusto e viu o sonho alviverde mais uma vez ir para o ralo, aos 37 da etapa final.

Depois do jogo, Abel Ferreira lamentou. "É difícil sofrer um gol como nós sofremos, depois desvio no meu jogador. É difícil, mas nós precisamos aceitar. Nosso oponente Chelsea foi melhor do que nós. No segundo tempo, nós fizemos alguns ajustes no nosso time. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer o segundo gol. Nós lutamos até o final. O jogo foi decidido em detalhes", discursou. Estêvão reforçou e se despediu: "Coração está quebrado. A gente não começou o jogo bem, um pouco tenso, por tudo. Demoramos a entrar no jogo", explicou. Weverton detalhou o gol da derrota. "Lance rápido, jogaram curto. Quando me preparei, teve o desvio. Tentei tirar com o braço, mas, infelizmente, não consegui. Fica um sentimento ruim e a sensação de que dava para ter um resultado melhor", detalhou.

Parque de diversão

Em Orlando, o Fluminense abriu o placar com um show à parte dos volantes. Martinelli abriu o placar com um golaço no ângulo da muralha Yassine Bounou, um dos astros do Al Hilal. O brasileiro Marcos Leonardo empatou, mas Hércules, o super-herói grego da trupe de Renato Gaúcho, voltou a ser decisivo com uma finalização impecável.

Campeão da Libertadores em 2023, Fluminense está entre os quatro no torneio da Fifa pela segunda vez. Há dois anos, decidiu o título contra o Manchester City, depois de passar pelo Al Ahly do Egito. A missão de levar o tricolor à final passou das mãos de Fernando Diniz para a de Renato Gaúcho, o mentor de uma campanha inesquecível nos Estados Unidos.

Em êxtase depois da classificação, o campeão mundial com jogador pelo Grêmio, em 1983, e vice no papel de técnico do time gaúcho em 2017 contra o Real Madrid, desabafou: "Muitas vezes, agora faço uma crítica construtiva, a imprensa brasileira não valoriza o treinador brasileiro. Não são todos. Gosta é de valorizar um gringo. Mas eu queria ver um gringo fazer o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense. Tem de estar na Seleção Brasileira", esse seria o discurso. Mas quando é um treinador brasileiro", reclamou.

O treinador também contra-atacou as críticas ao poder de investimento. O Fluminense tem o 19º elenco mais valioso da Copa do Mundo de Clubes e o orçamento mais baixo entre os classificados para as quartas de final. "Eu me vejo sempre muito forte. Vou explicar: muita gente fala, no bom sentido, que o Fluminense é o patinho feio. Que o Fluminense não tem o dinheiro dos outros clubes, mas eu confio no nosso grupo. Não vou mentir: o nosso grupo não tem a mesma qualidade desses outros grandes clubes", admitiu em seguida.

Os outros semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa serão definidos hoje em uma rodada digna de Uefa Champions League, Em Atlanta, Bayern de Munique e PSG reeditarão a final continental de 2020, quando os alemães desbancaram os atuais campeões da Europa por 1 x 0, em Lisboa. No outro jogo, o Real Madrid medirá forças com o Borussia Dortmund no repeteco da decisão da na edição de 2024.