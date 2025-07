Palmeiras perde para o Chelsea e dá adeus ao sonho de título mundial

Jogadores do Palmeiras desabam desolados depois do gol da vitória do Chelsea: desvio na zaga alviverde tirou o goleiro Weverton da jogada - (crédito: Luke Hales/Getty Images via AFP)

Philadelphia — O sonho do Palmeiras de se tornar campeão mundial da Fifa foi novamente frustrado. A euforia de enfrentar o Chelsea, avançar à semifinal contra o Fluminense e manter as chances de erguer o troféu em 13 de julho caiu por terra com a derrota por 2 x 1 nesta sexta-feira (4/7). Cole Palmer marcou para o Chelsea. Estêvão descontou para o alviverde, enquanto Weverton fez contra.

O clube recordista de títulos da Série A do Campeonato Brasileiro carrega um fardo de eliminações e traumas diante de clubes ingleses. A série de decepções vem desde 1999, com a derrota por 1 x 0 para o timaço do Manchester United, de Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Roy Keane e Gary Neville. Em 2021, foi à decisão contra o Chelsea, mas caiu na prorrogação, por 2 x 1, com gols de Lukaku e Kai Havertz. Mesmo placar do reencontro na Philadelphia.

"A gente não começou o jogo bem, um pouco tenso, por tudo. Demoramos a entrar no jogo. Óbvio que o gol dá um pouco de abatimento, mas o Abel conseguiu mudar a equipe no segundo tempo, com novo ânimo. Conseguimos empatar, acredito que no melhor momento do jogo. Isso é futebol. Infelizmente, ficamos com o gosto de que poderíamos ter tido uma sorte melhor. É valorizar todo o esforço de todos desde o início da competição, vale a pena ressaltar o que a torcida fez. Sem dúvida, foi a melhor. Tenho certeza de que todos viram nosso esforço e nossa luta. É levantar a cabeça, bola para frente", discursou o goleiro Weverton, à CazéTV.

Visivelmente emocionado, Estêvão comentou sobre a despedida com a camisa do Palmeiras. A partir de agora, o fora de série alviverde é, oficialmente, jogador do Chelsea. "Coração quebrado, porque só a gente sabe o quanto trabalhou e lutou. Cada um deixou o máximo. Estou com muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos muito ao Palmeiras, sempre estará no meu coração", discursou.

Nesta sexta-feira, a companhia alviverde sofreu nas mãos do próprio Chelsea. Largou atrás aos 16 minutos de jogo, após chute bem colocado de Cole Palmer. O placar por 1 x 0 no primeiro tempo ficou barato. Os Blues tiveram mais volume e chances de ampliar antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, mudou o cenário e deixou o nervosismo para trabalhar melhor a bola na transição da defesa para o ataque. Em um lance de qualidade na saída, Estêvão foi acionado pela direita, avançou e experimentou o chute, quase sem ângulo, e surpreendeu o goleiro Robert Sánchez. A bola venenosa ainda bateu no travessão.

Requintes de crueldade. O gol da maior joia palmeirense contra o clube que o contratou resgatou o otimismo nas arquibancadas, mas a sinergia não foi a mesma em campo. O Chelsea retomou o controle da partida, promoveu a estreia do ex-Flu João Pedro e aumentou o suspense. Aos 38 minutos, os ingleses chegaram com Gusto. O lateral recebeu pela linha de fundo, cruzou e a bola de Giay interveio, matando qualquer reação do goleiro Weverton: 2 x 1.

Malo Gusto comemora gol da vitória do Chelsea com os companheiros: desvio na zaga alviverde tirou o goleiro Weverton da jogada (foto: Charly Triballeau/AFP)

O Palmeiras desperdiçou a chance de igualar o retrospecto entre brasileiros e ingleses em mata-matas de mundial. Antes de a bola rolar, os times da Terra do Rei Charles III tinham a vantagem de quatro vitórias contra três. Os triunfos verde-amarelos foram de Flamengo, São Paulo e Corinthians, contra Liverpool (duas vezes) e Chelsea.

Embora a trajetória alviverde tenha chegado ao fim, o Palmeiras se orgulha de ser o único time que disputou todos os formatos do Mundial. As contas contemplam as campanhas na Copa Rio de 1951, o Intercontinental de 1999, os Mundiais no antigo formato em 2020 e 2021 e Copa de Clubes de 2025.