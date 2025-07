Rodolfo Barbosa, o rei da selfie futebolística por US$ 100

New York (EUA) — O Corinthians não disputou a Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, mas um fiel torcedor representou o clube em um campeonato pessoal à parte na última quinta-feira e voltou para casa com uma coleção de troféus, ou melhor, de vídeos e fotos salvos no rolo da câmera na memória do smartphone depois de 12 horas de vigília e um investimento de aproximadamente US$ 100, aproximadamente R$ 557.

Mineiro de Tiros, Rodolfo Barbosa, o popular "Gringo", mora há 23 anos nos EUA. Trabalha no ramo da construção civil instalando pisos de madeira. É o dono da companhia. Disposto a tirar a maior quantidade de fotos possível com os famosos da Copa do Mundo de Clubes, o fã abriu mão da rotina e separou um dia inteiro para sair de Connecticut de carro, deixá-lo na estação, entrar em um trem, descer na Penn Station, em Nova York, e depois caminhar — muito — até os hotéis do Chelsea, do Paris Saint-Germain e da Fifa.

Vestido com a camisa do Corinthians, o louco do bando iniciou o incansável plantão às 10h. Transitou pela frente dos hotéis The Peninsula, Four Seasons e St Regis até às 22h e virou o Rei da Selfie. Concorrentes menos competentes do que ele invejavam os feitos do Gringo.

"O meu título são memórias, muitas memórias boas. Eu vim para cá na expectativa de conhecer o Ronaldo "Fenômeno", que é o meu ídolo no futebol. Tive a chance de tirar uma foto com ele, mas conheci Gilberto Silva, Materazzi, Del Piero, Kaká, Trezeguet… Muitos caras lendários do futebol. Foi um dia muito feliz para mim", conta o Gringo ao Correio.

Os figurões saem e voltam em carros de luxo. A maioria com motoristas particulares. Saem e chegam na rua sob vigilância da polícia do distrito de Nova York. Não tem erro. Basta estar bem posicionado na porta das badaladíssimas hospedagens para abordar o alvo, sacar a câmera, vídeo ou papel e caneta para transformar o sonho em realidade.

Leia também: Presidente de LaLiga define Mundial como ‘fracasso’ e cita danos ao futebol europeu



"O mais simpático de todos, para dizer a verdade, foi o presidente da Fifa (Gianni Infantino). Ele estava entrando dentro do carro e falei: 'ei, posso tirar uma foto?' Ele saiu e tirou. Conheci um cara humano. Ele é o homem forte da Fifa… Achei um cara humilde ", conta.

Estratégias

Um dos trunfos do Gringo foi ter organizado a logística e mapeado bem os endereços e os horários das chegadas e partidas nos hotéis. Entre um deslocamento e outro na região da 5ª Avenida, onde os astros preferem bater perna, ele topava com um deles pela frente.

"Teve um role muito aleatório. Eu estava vindo do (hotel) do PSG para cá (da Fifa), com um amigo da Colômbia que conheci aqui, no meio do caminho estou andando, olho para o lado e quem está na minha frente? Ochoa, o lendário goleiro do México. Tirei foto com ele", risos. Andrei mais cinco, dez passos, o Lucas Leiva (ex-Grêmio, Liverpool e Selecão Brasileira".

Fiel ao Corinthians e ao planejamento, o Gringo deixou a porta do hotel por volta das 22h. "Eu preciso ir embora para a estação urgentemente, entrar no trem, voltar para Connecticut, pegar a minha van e encarar mais uma hora de viagem até a minha casa", explicou. Pelas contas dele, o investimento custou US$ 100. "Foi US$ 6 de estacionamento, US$ 14 de metrô para ir e mais US$ 14 para voltar, e mais uns US$ 50 de alimentação", calcula.

Leia também: Programação do SLS Brasília começa com evento aberto no Setor Bancário Sul



No caminho de volta, o Gringo seria o personagem perfeito para um clipe da canção New York de Frank Sinatra. "Comece a espalhar a notícia/Estou partindo hoje/Eu quero ser parte dela/New York, New York". Os sapatos "vagabundos" do Gringo queriam passear bem no epicentro de Nova York para cantar e contar o dia inesquecível em que ele saiu de Connecticut para virar o rei do pedaço, ou melhor, da selfie, na cidade que nunca dorme.

"Se eu fizer um recorte dos 15 dias mais felizes da minha vida, hoje é um deles. Vai, Corinthians", despediu-se, depois de mostrar aos invejosos que preferiram dar uma voltinha e passear em vez de fazer plantão e não arredar o pé dos hotéis e do QG da Fifa. Batizado de corintiano na gringa, o perfil de Rodolfo no Instagram recebeu fotos pesadíssimas nas últimas horas e o download vai demorar um bom tempo para carregá-las na timeline. Um presentão para os 320 mil seguidores dele no Instagram e quase 50 mil no TikTok.