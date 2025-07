Programação do SLS Brasília começa com evento aberto no Setor Bancário Sul

O brasiliense Felipe Gustavo é o anfitrião do fim de semana de muito skate no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os ingressos reservados ao público geral para o SLS Brasília, neste sábado (12/7) e domingo (13), foram esgotados em 13 minutos. Porém, há uma oportunidade para os fãs do skate acompanharem de perto Rayssa Leal, Felipe Gustavo e outros grandes nomes do street, nesta sexta-feira (11), gratuitamente no Setor Bancário Sul.

A programação do In Your City — Na Sua Cidade, em inglês — terá atrações e atividades das 14h30 às 17h30. Além da presença dos skatistas que competirão no fim de semana, haverá distribuição de brindes e batalha de manobras com premiação em dinheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Street League Skateboarding (@sls)

O desembarque do evento internacional em Brasília traz novidades. O quadradinho será o primeiro a colocar em cartaz novos formatos. A primeira inovação é o Select Series, oportunidade para jovens talentos — 15 homens e 15 mulheres, indicados por federações estaduais — disputarem o prêmio principal.

A edição na capital marcará a primeira e de três no país, além de Saquarema e outra sede ainda não divulgada. O campeão do masculino garante vaga na fase classificatória do evento principal. A vitoriosa entre as mulheres assegura participação na final da SLS, no domingo.

Outra estreia é o Spot Takeover, disputa de Best Trick, na qual cada skatista terá sete oportunidades para realizar as melhores manobras. As três melhores notas compõem o resultado até 30. O critério de desempate do formato é a manobra individual de avaliação mais alta.

Agenda

Sexta-feira (11/7)

14h30 - 17h30 — In Your City - Setor Bancário Sul

Sábado (12/7)

12h30 - 13h30 — Final Feminina do Select Series

13h45 - 14h45 — Final Feminina do Select Series

Domingo (13/7)

11h15 - 12h — Final Feminina da etapa de Brasília da SLS

13h15 - 14h30 — Final Masculina da etapa de Brasília da SLS